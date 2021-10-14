Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) başladı.

Valilik, Belediye Başkanlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Afyokarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) iş birliğiyle organize edilen festivalin açılışı, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapıldı.

İl protokolünün Dinar Bandosu eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başlayan program, festival alanında Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı konseriyle devam etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin düzenlenmesinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in çok büyük emek harcadığını söyledi.

Belediyenin gastronomi alanında Afyonkarahisar'ı ileri noktalara taşıdığını dile getiren Çiçek, "Milletvekillerimiz de gastronomi konusunu ön planda tuttu. Vali olarak gastronomiyi burada Afyonkarahisar ile beraber öğreniyor ve yaşıyorum. İnşallah ben de elimden geldiğince bu konuyu ön planda tutacağım. Buna da burada söz veriyorum." dedi.

"Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip il olma hedefimiz var"

Belediye Başkanı Zeybek de Afyonkarahisar'ın 31 Ekim 2019'da gastronomi şehri ilan edilmesinin ardından kent genelinde ciddi bir çalışma başlattıklarını anlattı.

Belediye bünyesinde gastronomi birimi oluşturduklarını belirten Zeybek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ımızın 600'e yakın yöresel ürünü mevcut. Bunların 30'a yakını da coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. 35'e yakın ürünümüz de tescil sırasında bekliyor. Bu 600 ürünümüzü her yıl sırasıyla tescillendirerek Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip tek il olma hedefimiz var. Bu çalışmalarımızda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destek olan başta Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

TAFED Genel Başkanı Zeki Açıköz de gastronomi alanında devlet ve yerel yönetimlerin desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "42 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ve gurur duyuyorum. Çok güzel yemekler yapıyoruz ama aynı zamanda ülkemizin ürünlerini tanıtıyoruz." dedi.

Açıköz, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için yerli ürünlere sahip çıkılması ve kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Programda, Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve AFPAD Başkanı Hamza Kalkan da birer konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini kesti, alandaki stantları gezdi.

Festival alanında misafirlere, dana çevirme, 3,5 ton aşure, kazan yemekleri ve çeşitli firmaların ürünleri ikram edildi.