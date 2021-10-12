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Afyonkarahisar'da "3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali" tanıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali" tanıtıldı

12.10.2021 18:58
Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da 14-17 Ekim arasında düzenlenecek 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin lansmanı yapıldı.

Afyonkarahisar'da 14-17 Ekim arasında düzenlenecek 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali'nin lansmanı yapıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bir termal otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dün İscehisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren öğrencilerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Festivalin ve tanıtım toplantısının UNESCO'ya verilen taahhütler dolayısıyla belirlenen tarihte gerçekleştirildiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar, dün son zamanlarda yaşanan en acı günü yaşadı. Hepimiz buruk bir şekilde buradayız. Buradan sonra derhal dün kaybettiğimiz çocuklarımızın ailelerinin acısını paylaşmaya gideceğiz. Dün hepimizin yüreğinde bir acı, basın mensuplarımız beklide hayatlarının en zor haberlerinden birini yaptılar. Ancak bu festivali, Afyonkarahisar UNESCO'ya yapmayı taahhüt etti. İnşallah bu festivalle biz Afyonkarahisar'ın adını en iyi şekilde duyururuz."

"Türkiye'yi Afyonkarahisar'a davet ediyorum"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de festivalde 600'e yakın yöresel ürünün davetlilerin beğenisine sunulacağını vurguladı.

Belediyenin, organizasyonda yalnız olmadığını aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Bu işin içinde Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret Odası, üniversitelerimiz, otellerimiz var. Peşinden de yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerimize geçeceğiz. Bu süreçte birçok ülkenin büyükelçilerini şehrimizde ağırlayacağız. Farklı medeniyetlerin kesiştiği birbirinden güzel lezzetlerin ön plana çıktığı güzel şehrimizde gastronomi turizmine kapılarımızı açıyor ve UNESCO tarafından tescillenen mutfağımızın tanıtımında sürprizlerin de bol olacağı bu eşsiz etkinlikte, tüm Türkiye'yi Afyonkarahisar'a davet ediyorum."

Toplantıda, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser ve Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) Başkanı Hamza Kalkan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ile başkan Zeybek, kentte iki otel temsilcisine gastronomi belgesi takdim etti.

Karahisar, Türkiye, Turizm, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da '3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali' tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali" tanıtıldı - Son Dakika
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