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AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA - Son Dakika

AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

07.10.2021 14:01

İSTANBUL Aile Hekimliği Platformuna üye Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ve hekimleri 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, protesto etti.

İSTANBUL Aile Hekimliği Platformuna üye Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ve hekimleri 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ni İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, protesto etti.

Sağlık Bakanlığı'nın, yürürlüğe koyduğu 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyesi bir grup aile hekimleri ve çalışanları Çemberlitaş'ta bulunan İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul Aile Hekimliği Platformu üyeleri, sözleşme geri çekilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu. Yenikapı'da yapmak istedikleri mitinge valilik tarafından izin verilmediğini belirten platform üyeleri, saat 12.00'de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde taleplerini dile getirdi.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Dr. Yasemin Çelik, "Mart 2020'de sağlık çalışanları için alkışlarla başladığımız bu pandemi döneminde biz aile hekimleri emeklerinin hiçe sayıldığı, iş güvencelerinin ellerinden alındığı yönetmelik ile 1 Temmuz 2021 günü karşı karşıya kaldık. Masa başında yazılan bu yönetmeliği kabul etmeyeceğiz. Bizler, 'doğru maskeyi takmalısınız, birbirinizden uzak durmalısınız' diye bulabildiğimiz her iletişim organında bilgilendirme için uğraşmışken, yönetmelik basında veya sosyal medyada, 'izinsiz bilgi veya demeç verirseniz evrakta sahtecilik yapmak suçu ile eşit görürüm ve size en yüksekten ceza puanı veririm' demektedir. Aile hekimi çalışanlarının susması ve toplum sağlığını düşünmemesi amaçlanmıştır. Bizler anayasal hakkımız olan ücretli yıllık izin, istirahat, gebelik izinlerimizin sözleşmemize tanımlanmasını beklerken yönetmelik; 'hayır izinli olduğunuz zaman ya meslektaşınız iki kat çalışmaya ya da ücretiniz kesilmeye devam edecek, 5 kere nöbete gelmezseniz dilersem işine son veririm' demektedir. Çalışan olduğumuzu bırakın insan olduğumuz dahi unutulmuştur. Bizler sağlıkçıya yönelik şiddete artık dayanamıyoruz. Sonuna dek toplum sağlını korumak için mücadele edeceğiz." dedi.

AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA
AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA
AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA
AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği, Protesto, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİLE HEKİMLİĞİ PLATFORMU ÜYESİ HEKİMLERDEN İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE AÇIKLAMA - Son Dakika
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