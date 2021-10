Aileler, Yenişehir Belediyesi BETEM'i anlattı - Son Dakika

Mersin Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında kurduğu Yenişehir Belediyesi Özel Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişiminde kısa sürede fark yaratmaya başladı. Her çocuk için bireysel ve zenginleştirilmiş bir eğitim programının uygulandığı BETEM'de eğitim gören çocukların aileleri, çocuklarındaki gelişimi anlattı.

50.Yıl Mahallesinde çevre dostu binalara verilen LEED Sertifikası'na uygun olarak yapılan BETEM; hareket, sanat, bilim, drama, müzik ve tasarım atölyeleri ile bireysel eğitim programı, kişiye özel yemek menüleri, uyku odası ve narenciye ağaçlarının yer aldığı bahçesiyle çocuklar için hem eğitim ve hem de yaşam alanı olarak dikkat çekiyor. Eylül ayında açılışı yapılan ve kayıtların devam ettiği BETEM'de 12 lisans mezunu okul öncesi öğretmeni, psikolog, hemşire ve uzman diyetisyen ile çocukların gelişimleri yakından takip ediliyor. Yüz yıllık zeytin ağacının yer aldığı orta avlu etrafında tasarlanan BETEM'de eğitim alan çocukların aileleri de BETEM'in çocukları üzerindeki olumlu etkisini kısa sürede anladıklarını ifade ediyor.

Seda Özdemir, "Çocuğumuzun nelere ihtiyaç duyduğunu öğrendik"

O ebeveynlerden biri olan Seda Özdemir, BETEM'den önce Yenişehir Belediyesi'nin yine Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında verdiği 0-3 Yaş Aile Eğitimine katıldığını söyledi. Aile eğitimleri ile çocuklarının neye ihtiyaç duyduğunu öğrendiklerini ve çocuğun bireyselliğini kabul ettiklerini ifade eden Özdemir, BETEM'in hizmete açılmasını da beklediklerini dile getirdi. Özdemir, "BETEM ilk açıldığında kayıt yaptırdık. Ben daha önce de Yenişehir Belediyesinin, Akademi'de hayata geçirdiği 0-3 yaş aile eğitimlerinden de yararlanmıştım. O zamandan beri BETEM'in kurulacağını ve açılacağı bize söylenmişti. Biz BETEM'i bekliyorduk. Marmara Üniversitesinden hocaların buradaki öğretmenlere eğitim vereceğinden haberdardık.Ulaş Barlas benim ilk çocuğum.Onun eğitimiyle ilgili sürekli bir araştırma içerisindeydik. 0-3 aile eğitimlerini alınca aklımdaki tüm sorular cevap buldu. Çocuğumla nasıl iletişim kurabilirim, daha verimli nasıl vakit harcayabilirim gibi. Anne ve baba olarak bu eğitimlerle çocuğumuzun bir birey ve özgür olduğunu fark ettik. Biz hep çocuğun bireysel bir öz benliği yok gibi düşünüyorduk yani genel olarak öyle. O eğitimlerden sonra onun bireyselliğini kabul ettik. Bize çok katkıları oldu. 0-3 yaş, anne ve çocukta bir lahusa dönemidir. Bu süreçte çocuğun nelere ihtiyaç duyduğunu öğrendik." dedi.

Özdemir "Buraya geldikten sonra merak eden, konuşan ve soru soran bir çocuk olmaya başladı"

Çocuklarının BETEM'den eve mutlu döndüğünü vurgulayan Seda Özdemir, "BETEM'in fiziki özellikleri bence olabilecek en iyisi. Çocukların özgür bir alanda koşup oynaması gerekiyor. Bizim önceliğimiz geniş ve ferah alanlardı. Bana 'Neden BETEM?' diye soruyorlar. Çocuğum içine kapanık bir çocuktu. Buraya geldikten sonra merak eden, konuşan ve soru soran bir çocuk olmaya başladı. Bu benim için çok önemli. Buradan çocuğumun eve mutlu geliyor olması ve tekrar sabah uyandığında buraya gelme isteğinin olması benim için önemli. Ve bu da oldu. 0-3 yaş anneler ve çocuklar için çok önemli, buna inanan ve farkında olan bir başkanımız var.Bu bizim için çok önemli. Anne ve çocukları önemseyen bir başkanımız var, ben hep böyle söylüyorum. Niye derseniz. 0-3 yaştan itibaren bu çocuklarımızın yanında oldu. Mutlu anne mutlu çocuk gibi bir proje oldu. Ben gerçekten 0-3 yaş eğitimini bu kadar önemseyen bir belediye başkanımız olduğu için çok mutluyum. Eğitimlerin ve BETEM'in bu kadar güzel olmasının sebebi çocukları düşünen bir belediye başkanımızın olmasıdır.Desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." Diye konuştu.

Didem Sultan Pasin "Çocuğum sürekli benimle olduğu için başka insanlarla sosyalleşmeyi reddediyordu."

Anne Didem Sultan Pasin ise çocuğunun BETEM'e geldikten sonra kolaylıkla sosyalleşmeye başladığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Başlangıcından beri BETEM projesini takip ediyordum. Ortak arkadaşlarım aracılığıyla değerli hocaların katkısını uzaktan gözlemleme imkânım olmuştu. BETEM'e değer katan tüm öğretmenlerin güzel bir süreçten geçmesi güven veriyor. Mersin'de diğer kreşlerde genellikle şöyle oluyor. Önceden yapılmış bir bina daha sonra kreşe çevriliyor. Buranın her aşamasının çocuklar için özel olarak planlandığını biliyor olmak ayrı bir sempati duymama neden oluyor.Çocuğum sürekli benimle olduğu için başka insanlarla sosyalleşmeyi reddediyordu. Buraya geldiğinden beri daha kolay sosyalleşiyor. Kendini buraya ait hissediyor. Önceki kreşte veda sahnelerimiz daha uzun sürerdi ve dramatikti. Şimdi daha kısa sürede bırakıyorum. Öğretmenlerini çok seviyor. Öğretmenleriyle mesajlaşmalarımızda her mesajdan sonra 'seni seviyorum' diye yazıyordu. Bir çocukta bunu oluşturabilmek çok güzel. Daha sosyal ve doğa ile iç içe olduğunu bilmek de çok güzel. Biliyorum ki çocuğum her gün bir kez olsun toprağa çıkıyor, doğayı görüyor.Yenişehir Belediyesi zaten Mersin'de hepimizin iyi olarak kabul ettiği bir belediye ama bu proje yemeğinden psikoloğuna kadar her şeyiyle, her aşamasıyla o kadar güzel ve kapsamlı ki. Birçok okulda psikolog var ve yemek veriliyor. Ama bu kadar özen hiçbir yerde yok. Yenişehir Belediyesine ve Başkanımız Abdullah Özyiğit'e bu proje için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok emek gerektiren bir iş olmuş emeklerine sağlık. "

Ramazan Ata Güdücü "Çocuğumuzu gündüz bakımevine değil BETEM'e yazdırdık' diyoruz."

BETEM'e başladıktan sonra çocuklarında çok olumlu değişiklikler olduğunu söyleyen baba Ramazan Ata Güdücü "Buraya başladıktan sonra olumlu değişiklikler oldu. Örneğin yemek anlamında, önceden hiçbir şeyin tadına bakmak istemeyen çok ön yargılı bir çocuğumuz vardı. Şimdi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yeni tatlara açık. Beslenme ve sağlık çok önemli. Menüler çocuklara uygun, az yağlı ve daha besleyici gıdalarla beslenme saatleri oluşturulmuş. Bu açıdan da çok muyluyuz. Bizim çocuğumuzla iletişimimiz gayet iyiydi ama akranlarıyla iletişimi çok sık yapamamıştı. Öncesinde diğer çocuklarla nasıl bir iletişim kuracağı ile ilgili bir bilgisi veya deneyimi yoktu. Burada yaptıklarını ve arkadaşlarını günlük olarak anlatması bizim için olumlu oldu. BETEM'in çevrece ve doğayla iç içe olması da çok önemli zaten bu konuda sertifika da almış. O açıdan güvenle burayı seçtik. Öğretmenler donanımlı hepsi kendisini uzmanlaştırmış. Arkadaşlarımızdan soran oluyor. 'Çocuğunuzu nereye yazdırdınız?' diye biz, 'çocuğumuzu gündüz bakımevine değil BETEM'e yazdırdık' diyoruz. 'BETEM de ne' diye sorduklarında onlara 'Yenişehir Belediyesinin gerçekten de Türkiye'de ses getirecek bir projesi, danışman hocaları Marmara Üniversitesinden geliyor. Çok güzel bir kadro kurulmuş ve mükemmel fiziki şartlara sahip bir okul' diye söz ediyorum. Anlattıktan sonra gözler büyümeye başlıyor. Anaokulu, kreş veya gündüz bakımevi değil, burası BETEM ve bunu arkadaşlarımıza da anlatıyoruz. Türkiye'nin aydın gelecekleri olan çocukları yetiştirmek için okul öncesi dönem eğitiminin çok önemli olduğunu ben de bir eğitmen olarak söylüyorum. Bu konuda Yenişehir Belediyesinin bu çalışmayı yapması bizim için çok kıymetli. Sayın başkanımıza burada çok teşekkürlerimi iletiyorum başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Didem Çobanoğlulları "Çocuğum başlangıcından beri okula çok mutlu geliyor"

Her sınıfta iki lisans mezunu öğretmenin olması ve beceri temelli atölyelerle çocukların desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirten anne Didem Çobanoğlulları "Çocuğum önceleri başka bir anaokulundaydı. O zaman onda bir okul korkusu olmuştu. Daha sonra burayı gezdik. Beceri temelli atölyelerin olması, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olmamaması, her sınıfta iki tane 4 yıllık üniversite mezunu lisans öğretmenin olması çok önemliydi. Bir de yemek listesini inceledim. Geçekten de sağlıklı örneğin şeker kullanılmıyor ve tam buğday ekmek kullanıyor. Bunlar benim için önemliydi. Başlangıcından beri okula çok mutlu geliyor. Güzel dönüşler aldım. Okul çıkışları da keyifli benimle daha iyi iletişim kuruyor. Güzel bir yer, trafikten uzak ve bahçeli. Belediyenin bu imkânı nedeniyle çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum."

96 öğrenci kapasiteli Yenişehir Belediyesi BETEM hakkında detaylı bilgi almak isteyen aileler 0324 606 03 03 telefon numarasını arayabilecek.