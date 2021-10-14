AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini Rektörlüğü ziyaret etmesi
Artuklu Üniversitesinde anı defterini doldurması ve fotoğraf çektirmesi
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar'ın odasında fotoğraf çektirmesi
Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu
Saygı duruşu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini ziyaret etmesi ve akademisyen ile öğrencilerle selamlaşması
Kurdele kesimi ve dua edilmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etmesi
Partililerin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a çiçek takdimi
Gençlerle fotoğraf çekinilmesi
Partililerle toplu fotoğraf çekinilmesi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, un fabrikasını ziyaret etmesi
Fabrika yetkilileriyle konuşması ve fabrikadan çıkış MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Artuklu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ve bir un fabrikasını ziyaret etti.
Kaynak: AA
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