Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu

14.10.2021 21:13

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini Rektörlüğü ziyaret etmesi Artuklu Üniversitesinde anı defterini doldurması ve fotoğraf çektirmesi Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini Rektörlüğü ziyaret etmesi

Artuklu Üniversitesinde anı defterini doldurması ve fotoğraf çektirmesi

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Özcoşar'ın odasında fotoğraf çektirmesi

Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu

Saygı duruşu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Artuklu Üniversitesini ziyaret etmesi ve akademisyen ile öğrencilerle selamlaşması

Kurdele kesimi ve dua edilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etmesi

Partililerin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a çiçek takdimi

Gençlerle fotoğraf çekinilmesi

Partililerle toplu fotoğraf çekinilmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, un fabrikasını ziyaret etmesi

Fabrika yetkilileriyle konuşması ve fabrikadan çıkış MARDİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Artuklu Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ve bir un fabrikasını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu

Artuklu Üniversitesi, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Artuklu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muharrem İnce'nin 20:03 Muharrem İnce'nin "Kılıçdaroğlu aday olmalı" yorumuna CHP'den çok sert tepki: Size mi düştü? İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek 19:18 Adalar Belediye Başkanı hakkında belediyenin resmi sayfasından şaşırtan yorum: Tek icraatı yemek içmek
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis 14:51 Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 30 bin 709 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı Evine yemeğe çağırdığı çalışanına kurşun yağdırdı, eşi canını zor kurtardı         
19:50
Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı Survivor'da yarışan Meryem'in estetiksiz hali ortaya çıktı         
19:24
Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş Fethi Sekin'in şehit olduğu adliye saldırısındaki mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş         
16:30
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 21:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement