AK Parti Malatya Milletvekili Çakır esnafla buluştu - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sadece belirli gün ve zamanlarda değil, her zaman esnafın derdi ile dertlendiklerini ve sevincini paylaştıklarını belirtti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Rıdvan Budak, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle Nasuhi Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti, talep ve isteklerini dinledi.

Esnafla fikir alışverişinde bulunan Milletvekili Çakır, fırsat buldukça esnaflarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Esnafın kendileri için de ülke için de önemli olduğunun altını çizen Çakır, "Biz sadece belirli gün ve zamanlarda değil, her zaman esnafımızın derdi ile dertleniyoruz, sevincini de paylaşıyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu ziyaretlerle esnafımızın ve vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinleme imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri pusulamızın oluşmasına katkı sağlıyor." dedi.

Gerek 24 Ocak depremi sürecinde gerekse de salgın döneminde esnafın yanında olmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Çakır, "Bu süreçlerde hibe ve kira destekleri, faizsiz krediler ve kredi yapılandırmaları ile esnafımıza katkı sağlamaya çalıştık. Bizler milletimizin ve esnafımızın hizmetkarıyız. Esnafımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakır, özellikle küçük esnafı yakından ilgilendiren ve yaklaşık 860 bin esnafın kazançlarının gelir vergisinden muaf olmasını düzenleyen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta Meclis'te görüşüleceğine değinerek bu düzenlemenin küçük esnaf için çok önemli olduğunu kaydetti.