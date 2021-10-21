Akhisar Belediyesi ikinci mahalle kreşini açıyor - Son Dakika

Akhisar Belediyesi çocuklara yönelik plan ve projeleriyle öne çıkarak, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği kreş sayesinde aileler de gönül rahatlığıyla işlerine gidebilecek.

İki Mahalleye de hizmet verecek

Ulucami ve Efendi Mahallesine hizmet verecek olan yeni mahalle kreşinin eski İstanbul yolu üzerinde yer alıyor. Uzman eğitmenlerin yer alacağı mahalle kreşinin çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek sağlanması hedeflenirken Akhisarlı minikler hem yeni arkadaşlıklar kuracak hem de eğlenerek yeni şeyler öğrenecekler.

Kreşteki son çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı ve Ekrem Kayserili, Sosyal Hizmetler Müdürü Seyyare Yapıcı ve Danışmanı Bilal Özükırmızı da eşlik etti.

Bu şehrin çocuklarına verdikleri sözleri tek tek yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimizin çocuklarına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Mahalle kreşlerimizin ikincisi Efendi Mahallemizde haftaya hizmete başlıyor. Kreşimizde çocuklarımız uzman öğretmenlerimizin gözetiminde hem eğlenecek hem de öğrenecek. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.