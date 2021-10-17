Anadolu aslanları kışa hazırlanıyor - Son Dakika

Anadolu aslanları kışa hazırlanıyor

Post yapısını yenileyerek kış aylarına hazırlanan, Anadolu aslanı Kangal köpekleri eksi 50 dereceye kadar soğuğa dayanabiliyor

SİVAS - Post yapısını yenileyerek kış aylarına hazırlanan, Anadolu aslanı Kangal köpekleri eksi 50 dereceye kadar soğuğa dayanabiliyor.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, güç ve zekaları ile dikkat çeken Kangal köpekleri kış aylarını daha çok seviyor. Kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşamlarını sürdürebilen Kangal köpekleri için bu günlerde kış hazırlığı yapılıyor. Yaz aylarından kış aylarına geçiş sırasında yazın çıkan ince tüylerini döken Kangal köpekleri kışlık kalın tüyleri çıkartarak yeni postuna kavuşuyor. Kangal köpekleri kış aylarının yaklaşması ve hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte deri altlarında ki yağı da arttırarak kışa hazır hale geliyor.

"Çiftliğimizde kış şartlarına karşı hazırlık yapıyoruz"

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Umut Taşdelen, Kangal köpeklerinin kış iklimini çok sevdiğini belirterek, "Kangal köpekleri bilindiği gibi sıcak iklimi sevmeyen bir hayvandır. Malum bizim Sivas'ımız kış iklimidir. Kışı görünce hayvanlarımız baya seviniyor mutlu oluyorlar bunu bizde görüyoruz. Bu yüzden sıcak iklimde besleyen arkadaşlar hayvanlara serin bir ortam sağlaması gerekiyor. Kangal köpekleri bozkır hayvanıdır ve sıcak iklimi sevmeyen bir hayvandır. Bizde çiftliğimizde kış şartlarına hazırlık yapıyoruz. Burada eksi 35-40 dereceyi görüyoruz bu yüzdende ısıtma odalarımız var doğumhanelerimiz de ısıtma yerlerimiz vardır. Yetişkin köpeklerimiz eksi 40-50 dereceye kadar dayanıklıdır onları etkilememektedir ama yavrularımızı muhafaza etmemiz lazım. Kışın zaten hayvan kendi post yapısını oluşturmaktadır. Kangal köpekleri kendini yağlandırır. Arpa unu dediğimiz yalla, sakat et ve köpek mamaları ile besliyoruz. Dolayısıyla hayvan kendini kışa hazırlamakta post yapısı çift katman olmaktadır. Yününü tüyünü her şeyini kışa göre ayarlıyor. Kış hayvanı olduğu içinde üşümüyor. Kangal köpeği dayanıklı bir hayvandır.