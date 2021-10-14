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ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' - Son Dakika

ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu'

14.10.2021 20:09

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası kutlamalarının 16 Ekim'de İstanbul Büyük Çamlıca Camii konferans salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak bir toplantıyla başlayacağını belirterek, "Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamber...

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası kutlamalarının 16 Ekim'de İstanbul Büyük Çamlıca Camii konferans salonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak bir toplantıyla başlayacağını belirterek, "Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamber Efendimiz ve Vefa' olacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, başkanlıktaki 'Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri' tanıtım toplantısında konuştu. Erbaş, Hazreti Muhammed'in doğumunun, Mevlid-i Şerifi'nin seneyidevriyesinin 17 Ekim Pazar gününden itibaren kutlanacağını belirtti. Hazreti Muhammed'i anacaklarını ve onun insanlığa kazandırdığı tüm değerleri yeniden hatırlayıp, Müslümanlara tekrar hatırlatmaya gayret edeceklerini ifade eden Erbaş, "Amacımız; milletimizin her ferdinin yüreğindeki peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmak ve daha da canlandırmaktadır. Onun öğrettiği insani ve ahlaki erdemleri; söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmak, merkezine oturtmak olacaktır" diye konuştu.

'VEFA, İMAM VE GÜZEL AHLAKLA BULUŞAN BİR HASLETTİR'

Mevlid-i Nebi haftasında pek çok etkinlik yapacaklarını belirten Erbaş, "Bu bağlamda bu sene Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olacaktır. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız. Biliyoruz ki; insanı yeryüzünde önemli varlık aleminde de üstün kılan yönü, bir değerler sistemine sahip olmasıdır. Bu değerlerin en önemlilerinden birisi de vefadır. Vefa, her şeyden önce yüce Allah'a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbetle, marifetle ona yönelmek, ibadet ve salih amellerle O'na yaklaşmaya gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla buluşan bir haslettir. İnsanın Rabb'ine, kalbine, ailesine, çevresine, değerlerine varlık alemine karşı bir vefa borcu vardır" dedi.

'İNSANLIĞIN GERÇEK ÖLÇÜSÜ OLAN DEĞERLER DEĞİŞMEYECEK'

Vefa konusunda da en büyük örneğin Hazreti Muhammed olduğunu söyleyen Erbaş, "Zira zaman, mekan, teknoloji ne kadar değişirse değişsin insanlığın gerçek ölçüsü olan değerler hiçbir zaman değişmeyecektir. Vahyin nuruyla insanlığı nurlandıran, veladetiyle, doğumuyla canlı ve cansız her şeye abıhayat olanı çölleri mübarek ayak izleriyle bahtiyar kılan ve çölleşen gönülleri tebliğiyle ebedi bir baharla buluşturan Hazreti Muhammed'in vefa dolu hayatı insanlığın rehberidir. İman nazarıyla ve hakikat şuuruyla onun tertemiz hayatına bakan her mümin insanın kendine, Rabb'ine ve bütün yaratılmışlara karşı ne denli vefalı olabileceğini sayısız örnekleriyle karşılaşacaktır" diye konuştu.

'VEFA OLMAZSA İNSANİ İLİŞKİLER ZEDELENİR'

Erbaş, toplumda vefasızlığın baş göstermesi halinde güven duygusunun sarsılacağını hatırlatarak, "Vefa olmazsa, insani ilişkiler zedelenir. Dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur. Neticede, toplumsal huzur ortadan kalkar. Günümüzde maalesef ahlaki değerler ciddi bir şekilde yara almış, hayatın dışına itilmiştir. Ahlak ve medeniyet krizinin yaşandığı ve değerlerin yozlaştığı modern zamanlarda vefa duygusu da maalesef bu durumdan nasibini almıştır. En başta da vefasızlık, yüce yaratıcıya karşı ibadetlerin ihmal edilmesinde kendisini göstermektedir. Peygamber Efendimizin rehberliğinde vefa toplumunu yeniden inşa etme mecburiyetimiz var" ifadelerini kullandı.

'KUTLAMALARIN AÇILIŞINI 16 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Erbaş, "16 Ekim Cumartesi günü İstanbul Büyük Çamlıca Camii konferans salonunda muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile Mevlid-i Nebi haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Salgın tedbirlerine riayet ederek tüm camilerimizde, Kur'an kurslarımızda, okullarımızda, öğrencilerimizin katılmış olduğu Siyer-i Nebi, şiir yarışmalarında Peygamber Efendimizi anlamaya çalışan gençlerimizle Mevlid-i Nebi'yi kutlamaya gayret edeceğiz" dedi.

Erbaş, ayrıca sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 17 Ekim'de Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirileceğini ve 29-31 Ekim'de dijital olarak uluslararası bir sempozyum düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu'
ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu'
ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu'
ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu'

Peygamber, 16 ekim, Asker, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA Ali Erbaş: Mevlid-i Nebi haftamızın konusu, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' - Son Dakika
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