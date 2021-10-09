Ankara itfaiyecileri, trafik kazasında hayatını kaybeden meslektaşlarını uğurladı - Son Dakika

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ateş Mehmet olarak bilinen itfaiye amiri Mehmet Türk meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Ankara- Sincan Ayaş yolu üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden İtfaiye Amiri Türk için Sincan İtfaiyesi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, sevenlerine ve meslektaşlarına baş sağlığı diledi. Türk, Çimşit Mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ANKARA