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Antalya'da "Erasmus Günleri" düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da "Erasmus Günleri" düzenlendi

16.10.2021 10:59
Antalya'da

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "5. Erasmus Günü" etkinliklerle kutlandı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "5. Erasmus Günü" etkinliklerle kutlandı.

Erasmus+ programının tanınırlığını ve Erasmus+ projelerinin görünürlüğünü artırmak amacıyla 2017'den bu yana ekimde kutlanan Erasmus Günleri (Erasmusdays) kapsamında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde program düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 33 okulun katılımıyla gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın işaret dili kullanılarak okunmasının ardından konuşan Vali Yardımcısı Sezgin, Erasmus'un, gençlerin farklı ülkeler ve kültürler hakkındaki yanlış algılarının ortadan kalkması, kültürlerarası dayanışma ortamının oluşturulması ve farkındalıkların geliştirilmesi için hazırlanmış bir program olduğunu belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Er ise Erasmus+ programının gençleri hayata hazırladığını, Avrupa'da kültürel yayılımın inovasyonel proje ortaklıkları için önemli olduğunu ifade etti.

Katkı sunanlara teşekkür eden Er, "Umuyorum ki ilimizin Erasmus Plus projelerinde elde ettiği başarılar her geçen yıl katlanarak artacaktır. Bu çerçevede Antalya olarak çok başarılı bir sürece imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün de gösteri sunduğu etkinlikte, proje faaliyetlerinde yer alan okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilere katılım sertifikası verildi.

milli eğitim bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Erasmus Günleri' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da "Erasmus Günleri" düzenlendi - Son Dakika
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