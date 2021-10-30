Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şüphelinin, kabloları Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi tesislerinden çaldığı belirlendi.

Evin girişi ve içerisindeki aramalarda, 85 kilogram antikron bakır kablo, 15 kilogram bakır şerit, 15 kilogram soyulmuş bakır kablo ve 2 çelik makası ele geçirildi.

Antalya 'da kamu kurumundan bakır kablo çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

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