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Artırılmış gerçeklik sporu "Hado" yaşlılarda fiziksel ve zihinsel aktiviteyi artırıyor - Son Dakika

Artırılmış gerçeklik sporu "Hado" yaşlılarda fiziksel ve zihinsel aktiviteyi artırıyor

19.10.2021 13:37
Artırılmış gerçeklik sporu

"Geleceğin sporu" olarak nitelendirilen Japon artırılmış gerçeklik oyunu "Hado"nun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteyi Arttırmada ve Alzheimer Riskini Önlemede Alternatif Yöntem" adlı çalışması TÜBİTAK'tan...

"Geleceğin sporu" olarak nitelendirilen Japon artırılmış gerçeklik oyunu "Hado"nun Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteyi Arttırmada ve Alzheimer Riskini Önlemede Alternatif Yöntem" adlı çalışması TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Uzak Doğu'da turnuvaları düzenlenen Hado, Muğla'daki yaşlılar tarafından deneyimlendi. Proje kapsamında Muğla 60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Spor Bilimleri Fakültesinde proje yürütücüleri tarafından hazırlanan alanda Hado oynadı. Yaşlı öğrencilere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın eşlik etti.

Oyunda, iki taraf da birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada toplardan kaçmaları sağlanıyor. Artırılmış gerçeklik oyunu Hado, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.

Diğer sanal oyunlardan farklı olarak halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer alan Hado'nun 80 saniye içerisinde 60 adım atmanın yanı sıra vücuttaki bir çok kası hareket ettirmesiyle de dikkati çekiyor.

Projenin Danışmanı Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç.Dr. Gönül Babayiğit İrez, AA muhabirine, günümüzde sanal oyunların yayılarak büyüdüğünü, 7'den 70'e herkesin oynayabileceği Hado ile oyunun içerisine fiziksel aktivite de eklenerek insanlara hareket etme olanağının sağlandığını söyledi.

Hazırlanan Projenin TÜBİTAK-2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri destekleme programı tarafından kabul edildiğini belirten İrez, "Proje ile 65 yaş üzeri bireylerde hem fiziksel hem de zihinsel aktivitenin arttırılması sağlanarak, özellikle bu yaş grubunda Alzheimer riskinin önlenmesinde alternatif bir yöntem önerisi sunabilmek hedeflenmiştir." dedi.

İrez, Hado'nun özellikle sağlık ve spor alanında çalışanlar için de iyi bir alternatif olabileceğini, çalışmanın sonuçlarının yayın haline getirilerek paylaşılacağını kaydetti.

Hado'nun projeye katılan yaşlılara ne kadar faydalı olduğunu gördüklerini anlatan İrez, "Katılımcılar aynı zamanda hem fiziksel hem zihinsel performanslarını artırdıkları için mutlular. Denedikten sonra özellikle farkını görmeye başladılar. Yaşlılar öncelikle bunu çocukların oynayabileceği sanal bir eğlence olarak düşünürlerken şuan artık torunlarını anlayabiliyorlar onlarla aynı dili konuşabiliyorlar. Bu anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

80 saniyede çok hareket

Proje Yürütücüsü Zeynep Kütük ise Hado'nun çocukluğunun vazgeçilmez oyunu yakar topa benzeyen, 80 saniye süren ve çok fazla hareket olanağı sağlayan bir branş olduğunu söyledi.

Oyunun 80 saniye sürmesine rağmen oyun sırasında fazla adım atılmasın ve birden fazla kası kullanılmasın sağladığını anlatan Kütük, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK'tan destek aldıkları proje ile yaşlılarda fiziksel aktiviteyi artırma ve Alzheimer riskini önlemede alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir mi amacıyla yola çıktık ve projemizi tamamlamaya çalışıyoruz. Hado, küçükken herkesi vazgeçilmezi yakar topa benzeyen bir branş. Günümüzde sanal dünya çok gelişmekte olduğu için projemizde bunu içine alıp yaşlıları dahil ederek salgın sürecinde çalışma yürüttük."

Muğla 60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Alaattin Varol ise Hado'nun hareketleri amaca ulaştıran çok eğlenceli bir oyun olduğunu söyledi.

İlk başta tereddüt ettiklerini ancak oyunu oynadıkça keyif aldıklarını belirten Varol, "Bu oyunda bir amacınız var. Hem yürüyorsunuz, hem hareket ediyorsunuz, hem de spor yapmış oluyorsunuz. Amaçta rakibinizi yenmek. Burada yaşadığımız heyecan apayrı bir şey. Bizim gibi belli bir yaşa gelmiş, hareketlerimizde zayıflamaların olduğu, beynimizin biraz durmaya başladığı bir dönemde düşünerek ve hareket ederek böyle bir oyunun içinde olmak bizi çok mutlu ediyor. Hedefim bunu torunlarla oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

MSKÜ Rektörü Çiçek ise öğrencelerinin bu projesi ile Hado sporunun Türkiye'de tanınması ve yaygınlaşmasına üniversitelerinin öncülük etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi, Alzheimer, oyunlar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artırılmış gerçeklik sporu 'Hado' yaşlılarda fiziksel ve zihinsel aktiviteyi artırıyor - Son Dakika


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