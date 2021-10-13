Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1021 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 260 bin 669'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 21 artışla 28 bin 173'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 191 bin 425'e çıktı.

Öte yandan, Pakistan'da şimdiye kadar 93 milyon 551 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 731 artarak 1 milyon 713 bin 73'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 33 artışla 18 bin 36'ya yükseldi.

Son bir günde 59 bin 626 kişiye virüs testi yapılırken 1469 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 413 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasındaki 31 idari bölgede, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan 46 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 91 bin 176'a çıktı. 645 kişinin ise tedavi ve tıbbi kontrol süreci devam ediyor.

Çin ana karasında bugüne dek toplam 96 bin 457 Kovid-19 vakası görülürken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, vakalardan tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 276 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti, 62 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakaların ABD, Filipinler ve Endonezya'dan gelen yolcular olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 313 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 15 bin 322 hasta iyileşirken 145 hastanın tedavisi sürüyor.