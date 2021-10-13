Üye Girişi
Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.10.2021 14:05
Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Çin ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1021 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 260 bin 669'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 21 artışla 28 bin 173'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 191 bin 425'e çıktı.

Öte yandan, Pakistan'da şimdiye kadar 93 milyon 551 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 731 artarak 1 milyon 713 bin 73'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 33 artışla 18 bin 36'ya yükseldi.

Son bir günde 59 bin 626 kişiye virüs testi yapılırken 1469 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 413 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Çin

Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasındaki 31 idari bölgede, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 22 vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybının görülmediğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalanan 46 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 91 bin 176'a çıktı. 645 kişinin ise tedavi ve tıbbi kontrol süreci devam ediyor.

Çin ana karasında bugüne dek toplam 96 bin 457 Kovid-19 vakası görülürken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi, yaptığı açıklamada, vakalardan tamamının yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Hong Kong'da bugüne kadar 12 bin 276 vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti, 62 hastanın tedavisi sürüyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan adasında ise son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildiği, virüse bağlı can kaybı olmadığı bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, yeni vakaların ABD, Filipinler ve Endonezya'dan gelen yolcular olduğu bilgisi paylaşıldı.

Tayvan'da bugüne kadar 16 bin 313 vaka tespit edildi, 846 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 15 bin 322 hasta iyileşirken 145 hastanın tedavisi sürüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı 14:03 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı 14:00 İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti 13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan 13:26 Gerilim artıyor! Bülent Ersoy'dan "Seni Diva değil divan yaparlar" diyen Mustafa Keser'e cevap Kayınpederi tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrılan genç kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı 13:00 Kayınpederi tarafından öldürülüp cesedi parçalara ayrılan genç kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti 12:36 ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu 12:23 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı 12:02 Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı

Son Dakika Haberleri
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
12:46 Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü
12:36 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Bakan Çavuşoğlu'ndan da net Suriye mesajı: Gerekeni yapacağız
12:22 Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı         
14:09
Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti         
14:02
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu         
13:53
Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum         
13:22
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor Müge Anlı programında yayınlanmayan görüntüler basına sızdı! Küfürler havada uçuşuyor         
11:52
Mahkemede kendisine Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi         
11:49
Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor         
11:30
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement