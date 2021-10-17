Avcılar'da girdikleri evin sahibine ait otomobili çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Avcılar'da girdikleri bir evden değerli eşyaları ve ev sahibine ait lüks otomobili çalan biri küçük yaşta 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi Ören Sokak'taki bir evde 12 Ekim günü yaşanan olayın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlığın yaşandığı adres ve çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, eve giren ve apartman önündeki otomobili çalanların Yusuf C.Y. (21), Ferhat D. (22) ve M.Ş.Ü. (17) olduğunu belirledi.

Güvenlik kamerası tarafından, zanlıların apartmana giriş çıkışları ve bina önünde park halinde bulunan otomobile zorla girdikleri anlar kaydedildi.

14 Ekim günü çalınan otomobille birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan yaşı küçük olan M.Ş.Ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken Yusuf C.Y. ve Ferhat D. tutuklandı.