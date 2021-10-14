AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME - Son Dakika

AVCILAR'da genel asayiş uygulaması sırasında oluşturulan denetim noktasında 'Dur' ihtarına uymayan ve ateş açılması sonucu 1 polis memurunun yaralandığı olaydan sonra bulunan otomobilde kapsamlı inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli ve otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, dün akşam saat 20.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundukları siyah renkli 34 EFB 097 plakalı otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya başlarken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru sol bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla takip ve kapsamlı operasyon başlatılırken, Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

OTOMOBİL AYNI BÖLGEDE BULUNDU

Polise ateş açarak kaçan saldırganların kullandığı otomobil aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerden biri de ekipler tarafından gizlendiği yerde yakalandı. Poliste suç kaydı bulunan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen otomobilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri projektör ışıklarının aydınlatıldığı sokakta detaylı inceleme yapıldı. Araçta bulunan tüm eşyalar tek tek indirilirken, şüpheli görülen bazı parçalar torbalara konuldu. Ayrıca otomobildeki kişilerin tespit edilebilmesi için araçta parmak izi çalışması yapıldı. Araç yaklaşık 3 saatlik inceleme ardından çekiciye yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüphelinin polisle birçok adli suçtan kaydı bulunduğu ifade edildi.