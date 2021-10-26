Avro Bölgesi'nde bankalar üçüncü çeyrekte konut kredisi şartlarını sıkılaştırdı - Son Dakika

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Banka Kredi Anketi raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, konut kredi şartlarını sıkılaştırdığı ve son çeyrekte daha da sıkılaştırmasının beklendiği belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde 146 bankanın katıldığı Ekim 2021 Banka Kredi Anketi sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın üçüncü çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların temmuz-eylül döneminde firmaların krediye erişimini değiştirmediği belirtilerek, hanehalkı için konut kredisi (mortgage) şartlarını sıkılaştırdığı, son çeyrekte sıkılaştırmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

"Konut kredilerinde net sıkılaştırma; bankaların risk toleransı, fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamalarıyla ilgiliydi" ifadesine yer verilen raporda, son çeyrekte bankaların hanehalkı için kredi talebinde değişiklik olmamasını beklediği aktarıldı.

Bu arada, 28 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. ECB Yönetim Kurulu, toplantıda ekonomik durumu da değerlendirecek.

Bu hafta ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi öngörülmezken, tahvil alım programlarının geleceğine yönelik bir karar bekleniyor. ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerinin Mart 2022'de sona ermesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde bankaların kredi koşulları hakkında bilgi edinilmesini sağlayan ECB'nin Banka Kredi Anketi, yılda 4 defa yapılıyor. Son anket, 20 Eylül-5 Ekim'de yapıldı.