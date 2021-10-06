Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı
06.10.2021 15:25
AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Kasaroğlu'nun avukat kızı İlayda Kasaroğlu (25) hayatını kaybetti.
AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Kasaroğlu'nun avukat kızı İlayda Kasaroğlu (25) hayatını kaybetti. İlayda Kasaroğlu için bugün Beykoz Kanlıca Tekke Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İlayda Kasaroğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlayda Kasaroğlu'nun cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. İlayda Kasaroğlu 17 Haziran'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Her şeye neredeyse en baştan başlayıp, tekrar en ağır kemoterapilerle tedavi oluyorken bu hastalığı yenenlere o kadar yürekten seviniyor ve özeniyorum ki, Allah'ım inşallah artık bana da nasip olsun güzel tweetler atmak." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika 15:26 Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan 6 saatlik kesinti Telegram'a 70 milyon yeni kullanıcı kazandırdı 15:15 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı 14:55 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşen Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı 14:50 Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:39 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 12:58 "Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi