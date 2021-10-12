Üye Girişi
AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI - Son Dakika

AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

12.10.2021 20:01

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23), çıkan tartışmanın ardından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı, indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23), çıkan tartışmanın ardından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı, indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aycan Kıncı, adaletin yerini bulduğunu söyledi.Olay, geçen yıl 3 Kasım'da meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 sokakta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, Henüz dönmek için erken cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen 14 Eylül'de görülen son duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Kıncı için eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar ve yaraların niteliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı isteği de mütalaada yer aldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Dosyanın karar duruşması bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Kıncı, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Aycan Kıncı'nın yanı sıra avukatları İslam Gezer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcisi Hilal Susuz ile Burak Kıncı'nın avukatı Zeynep Karakurt salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aycan Kıncı'nın avukatı İslam Gezer, önceki duruşmalarda verdikleri savunmaları tekrar edip sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı Zeynep Karakurt ise sanığın eylemi bir anlık cinnetle gerçekleştirdiğini, öldürme kastı olmadığını belirterek haksız tahrik olduğunu savundu. Son sözü sorulan sanık ise avukatına katıldığını ve son sözün mahkemeye ait olduğunu belirtti. Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı.

18 YIL CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'BU CEZA ÖRNEK OLSUN'

Duruşmanın ardından açıklamada bulunan Aycan Kıncı, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Kıncı, 1 yıldır mücadele veriyorduk. Destekçim çok fazlaydı. Ben bunu hak etmedim. Şükürler olsun sanık ağır bir ceza aldı. Bu cezayı hak etmişti. Adalet yerini buldu. Dilerim tüm insanlar için bu karar örnek olur ve kimse bunu yapmaya cesaret edemez dedi.Kararın sevindirici olduğunu kaydeden Aycan'ın avukatı İslam Gezer ise Sanık 18 yıl hapis cezası aldı. Açıklanan mütalaada sanığın cezadan alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılması istenmişti. İstenilen de oldu. Bugün itibariyle mahkeme, alt sınırdan uzaklaşarak bir cezaya hükmetti. Karar bizim için sevindiricidir. Hiçbir kadının yalnız yürümesine müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI
AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI
AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI
AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karşıyaka, Kasım, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak 19:59 Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçında Ferdi'ye özel görev! Savunmanın tüm dengesini bozacak Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı 19:23 Tamer Karadağlı'dan gerginlik yaşadığı Nihal Yalçın'la ilgili yeni açıklama: Herhalde Selahattin Demirtaş fısıldadı Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış 18:44 Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış
Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı 18:31 Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı 17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı 17:36 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu 17:24 Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü 15:39 Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü

Son Dakika Haberleri
18:56 Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi
18:44 Mesut Özil'den kafa karıştıran soru: Bitcoin mi Ethereum mu?
18:40 Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı
18:32 La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso O'choro, İstanbul'da
17:59 Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı
17:56 5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı
17:48 Orhan Gencebay'ın koronadan dolayı hastaneye kaldırıldı iddiasına Sevim Emre'den Haberler.com'a özel açıklama
17:46 Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım
17:35 Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı
17:28 HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun
Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu Gülşah Saraçoğlu, transparan kıyafetli pozlarıyla gündeme damga vurdu         
20:03
Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor Erkekler dikkat! Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor         
19:37
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak Birleşik Arap Emirlikleri'nde Squid Game dizisinin gerçek versiyonu oynanacak         
19:11
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı Mehmet Ekici, 1 sene sonra yeni takımla anlaşma sağladı         
17:59
Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım Ece Ronay ile mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil'den yeni açıklama: Artık takibe takip yapacağım         
17:47
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum Bakan Soylu, F1'deki şampanya izni iddiaları hakkında konuştu: Ben de ilk kez duydum         
16:50
Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı Brezilya'da iklim koşullarının kahve üretimini etkileyeceği yönündeki haberler sonrası Türk kahvesi stokları başladı         
15:37
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı 40 adet F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı         
14:38
Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş, heyecanının kurbanı oldu! A Milli Takım paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
13:37
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti 24 metre yükseklikten halatlı serbest uçuş yapmak isteyen kadın, hayatını kaybetti         
12:09
İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti İki ailenin kan kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını mahvetti! 160 kişi köyünü terk etti         
11:19
Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın Uludağ'dan akan dereden servet yağıyor: Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın         
10:24
Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2021 20:18:16. #1.11#
SON DAKİKA: AYCAN'I 38 YERİNDEN BIÇAKLAYAN EŞİ 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement