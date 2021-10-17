Aydın'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gültekin, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gültekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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