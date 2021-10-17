Aydın'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli-Aydın kara yolu Hamzalı Kavşağı'nda, Seracettin İlhan (58) idaresindeki 09 JR 533 plakalı kamyon, Selim Gültekin'in (25) kullandığı 35 FJ 091 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Gültekin, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gültekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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