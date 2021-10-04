Üye Girişi
Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu - Son Dakika

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

04.10.2021 21:50

- Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu Bahçelievler'de 'Fark Var' Rap dünyasının ünlü ismi Ceza, önceki gün Bahçelievler'de sahne aldı.

- Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler'de 'Fark Var'

İSTANBUL - Rap dünyasının ünlü ismi Ceza, önceki gün Bahçelievler'de sahne aldı. Konser alanının hınca hınç dolduğu etkinlikte sanatçı, ünlü parçalarını seslendirdi.

Bahçelievler Belediyesi, Ekim ayı Kültür-Sanat etkinliklerinin açılışını Türkiye'nin ünlü Rap Star'ı Ceza konseriyle yaptı. Büyük beğeni toplayan etkinlik dün gerçekleştirildi. Konserin yapıldığı Bahçelievler Belediyesi Milli Egemenlik Parkı saatler öncesinden sanatçının sevenleriyle doldu taştı. Sanatçı Ceza, söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. 'Suspus', 'Yerli Plaka', 'Fark Var' gibi sevilen parçaları ile sahne alan sanatçı, hayranları ile birlikte şarkılarını seslendirdi.

Pandemi önlemleri alındı

Konser alanı girişinde "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapıldı. Etkinliğe gelen binlerce kişinin tek tek sorgulaması yapıldı. Konser öncesi sahneye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Sanatçı Ceza'ya teşekkür etti. Başkan Bahadır, "Yağmur yağsa bile söz verdiler buradalar" diyerek konsere olan ilgiyi ifade etti

Yaptığınız müziği takdir ediyorum

Bahçelievler'de bulunan Siyavuşpaşa Kasrı'na ait minyatürü sanatçıya hediye eden Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, şunları söyledi: "Yaptığınız müziği, sanatı takdir ediyorum. Türkiye'nin Rap öncülerindensiniz. Bunu belirli çizgide, devamlı kaliteyle, olgunlukla götürüyorsunuz. Tebrik ediyoruz" dedi. Konser bitimine kadar alanda kalan Başkan Bahadır, gençlerle selfi çekirdi; şarkılara birlikte ritim tuttu.

Performanslarıyla gönülleri fethetti

Gençler konsere yoğun ilgi gösterdi. Muhteşem bir coşkuyla sahneye çıkan Ceza yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Hayranları ünlü rapçinin eski ve yeni bütün şarkılarına eşlik edip unutulmaz bir gece yaşadı.

Bahçelievler Belediyesi'nin Ekim ayı kültür-sanat programları yine dolu dolu içerikleriyle sürecek. Ay içinde tiyatro ve sinema günleri ve konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Programlar kapsamında bugün (5 Ekim) 'Ağaçlar Ayakta Ölür' isimli tiyatro gösterimi yeralacak. Ayrıca, 'Bence Hiç Komik Değil', Anneme artık dur de', 'Tam oldu derken', 'Yalan dolan', 'Buyur burdan kaç' isimli tiyatro gösterileri de ay içinde izleyicileri ile buluşacak. Programlar kapsamında 12 Ekim Salı günü Kahraman Tazeoğlu ile şiir programı düzenlenecek. 13 15 Ekim'de Ece Mumay konseri ile sürecek etkinlikler, 29 Ekim'de yapılacak Merve Özbey konseri ile son bulacak.

Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu
Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu
Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu
Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu

Bahçelievler, Türkiye, Konser, RAP, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak 10:24 PTT de ucuz gıda harekatı başlattı! İnternetten kooperatif ürünleri satacak Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı 10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 10:09 Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor
Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı 10:05 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak 09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi 09:43 İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu 09:35 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu

Son Dakika Haberleri
10:24 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:53 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
09:52 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu         
10:25
PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?         
10:21
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:55
Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar         
09:46
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor         
09:40
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında         
08:43
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 10:34:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler, Ceza konseri ile coştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement