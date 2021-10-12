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Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak"

12.10.2021 13:47

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova'nın görüşmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova'nın konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova'nın görüşmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova'nın konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile ortak basın toplantısı düzenledi.(1)

Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak
Bakan Ersoy: Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak

Mehmet Nuri Ersoy, Turizm, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" - Son Dakika
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