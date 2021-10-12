Bakan Ersoy: "Pandemiden sonra da hijyen ile ilgili kurallar, denetimler artık hayatımızın bir parçası olacak" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova'nın görüşmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova'nın konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova ile ortak basın toplantısı düzenledi.(1)
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