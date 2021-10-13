Son dakika! Bakan Pakdemirli: Hedefimiz, yanan alanların ağaçlandırmasını 1 yılda tamamlamak - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: Hedefimiz, yanan alanların ağaçlandırmasını 1 yılda tamamlamak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Nitekim orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda soğutma çalışmalarının hemen ardından hasar tespitlerini yaparak, yanan emvali sahadan çıkarmaya başladık. İlk yağmurlarla birlikte ise fidan dikimlerine başlayacağız. Hedefimiz yangından zarar gören bütün alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen 'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı'na katıldı. Yangın öncesi, sırası ve sonrası başta olmak üzere ulusal ve uluslararası iletişim konularının değerlendirileceği çalıştaya Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Sait Kocabay ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe katıldı. Üniversitelerden akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları, bakanlık ve genel müdürlüklerin ilgili birimleri, ilgili bakanlıkların ve mahalli idarelerinin temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda 'Orman yangınlarında iletişim ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi', 'Orman yangınları ile mücadelede teknolojik gelişmeler ve inovatif yaklaşımlar' ve 'Akdeniz ülkeleri yangın birliğinin kurulması' konuları ele alınacak.

ERDOĞAN: TARİHİ ADIM ATTIKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise çalıştaya yazılı bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "İklim değişikliği sınır tanımayan, tüm insanlığı olumsuz etkileyen siyaset üstü bir meseledir. Türkiye coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğinin yakıcı sonuçlarını en fazla hisseden bölgelerden birinde yer almaktadır. Özellikle bu sene Karadeniz Bölgemizde meydana gelen sel felaketleriyle, Akdeniz Bölgemizde ortaya büyük yangınlar bu meselenin ülkemiz açısından nasıl durduğunu göstermektedir. Tüm insanlığın geleceğini riske atan bu küresel sorunla mücadelede öncü üstlenmek millet olarak bizim evlatlarımıza, vatanımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu doğrultuda geçen hafta tarihi nitelikte bir adım attık ve Paris İklim Anlaşması'nı Meclisi'mizin onayıyla birlikte yürürlüğe koyduk. Aynı şekilde iklim kriziyle mücadelede devletimizin kurumsal kapasitesini güçlendirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla bazı bakanlıklarımızın bünyesinde değişikliğe gittik. Önümüzdeki dönemde 'Yeşil Kalkınma Devrimi'ni tüm çalışanlarımızın merkezine yerleştirerek Türkiye olarak bu krizin çözümünde anahtar bir rol üstlenmekte kararlıyız. Tarım ve Orman Bakanlığımızca düzenlenen bu çalıştayın orman yangınlarıyla mücadele elimizi daha da güçlendireceği kararlara vesile olacağına inanıyorum" dedi. KARACABEY: 54 İLDE 554 YANGINA MÜDAHALE ETTİKOrman Genel Müdürü Karacabey, 2021'in dünyada iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yoğun görülmeye başlandığı yıl olduğunu vurguladı. Karacabey, "Son 3 yılda ortalama 2 bin 500 orman yangını ile mücadele ettik ve 34 bin 700 hektarlık bir orman alanımız zarar gördü ancak iklim değişikliğinin ve ekstrem hava şartlarının etkisi ile maalesef 2021 yılında şu ana kadar 2 bin 500 orman yangınında 143 bin hektar orman alanımız zarar gördü. 2021 yılında aslında bu iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bizler tahmin etmiyor değildik. 28 Temmuz'dan başlayıp sadece ülkemizi değil Akdeniz kuşağında bulunan bütün ülkeleri etkileyen bir yangınlar silsilesinin ve hatta afet döneminin başlangıcı oldu. Özellikle güneyde bulunan illerimizde hava sıcaklığının ortalama 40 derecenin üzerinde olduğu, nemin yüzde 10'un altına düştüğü, 50 kilometre ile 100 kilometre arasında şiddetli rüzgarların yaşandığı maalesef bir dönem yaşadık. Dolayısıyla 17 günlük süre zarfında bütün ekiplerimizle 554 büyük yangının önüne geçmiş olduk" diye konuştu. PAKDEMİRLİ: YANGINA MÜDAHALE SÜREMİZİ 12 DAKİKAYA İNDİRDİKTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, son 10 yıllık verilere bakıldığında, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu kaydetti. Pakdemirli, "Ama bu yangınların yayılma ve büyüme hızı daha çok iklimle ve meteorolojiyle ilgili. Bildiğiniz üzere iklim değişikliğinin etkilerini artık daha şiddetli hissediyoruz. Bu etkiler, bazı bölgelerimizde aşırı yağış ve sel afeti, bazı bölgelerde kuraklık ve bazı bölgelerimizde ise büyük orman yangınları olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz orman yangınlarıyla mücadelede dünyaya örnek olmuş bir ülke. 19 yıl önce ortalama 40 dakika olan yangına ilk müdahale süresini, 12 dakikaya indirdik. Hedefimiz bunu 10 dakikanın altına indirmek. Dünyada yangına en hızlı müdahale rekoru Türkiye'ye aittir" dedi.'TEKRAR AĞAÇLANDIRILACAK'Bakan Pakdemirli, yanan alanların tekrar ağaçlandırılacağını belirterek, "Anayasanın 169'uncu maddesi bize şunu net olarak söyler; 'Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılmaz'. Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, yeşil vatanın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu alanları üç şekilde yeşillendireceğiz; ilk olarak arazi yapısına göre doğanın kendini yenilemesine müsaade edeceğiz. İkincisi sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyeceğiz. Son olarak da arazi hazırlığı yapmak suretiyle fidanlarımızı toprakla buluşturuyor olacağız. Nitekim orman yangınlarının meydana geldiği alanlarda soğutma çalışmalarının hemen ardından hasar tespitlerini yaparak, yanan emvali sahadan çıkarmaya başladık. İlk yağmurlarla birlikte ise fidan dikimlerine başlayacağız. Hedefimiz yangından zarar gören bütün alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamak. Tabii bu arada dikilecek fidanların, bölgenin doğal bitki örtüsü ile uyumlu olmasına ayrıca önem verdiğimizi de belirtmek isterim. Her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı, inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. Önümüzdeki ilkbahar ayı ile birlikte yanan orman alanlarının peyderpey yeşil hale geldiğine, inşallah hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu. ÇALIŞTAYDA 9 ANA BAŞLIKBakan Pakdemirli, Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler içerisinde yer aldığını kaydederek, "İnşallah önümüzdeki dönem, yeşil kalkınma devrimini gerçekleştirmede Türkiye öncü rolü üstelenecektir. Tabi, Paris Anlaşmasının 5'inci maddesi, ormanların korunması ve güçlendirilmesi ile ilgili. İklim değişikliği ile birlikte orman yangını riskinin artacağı da bir gerçektir. Çok iyi biliyoruz ki; teşkilat olarak orman yangınları konusunda, düne göre çok daha dikkatli ve hazır olmamız gerekiyor. O nedenle 2021 yılında dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaşanan büyük yangınlar sonrasında 'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları' başlıklı bir çalıştayın yapılmasına ihtiyaç duyduk. Düzenlediğimiz bu çalıştayda, toplumun görüş ve önerilerini de değerlendirmek için bir anket çalışması düzenledik ve ankete şu ana kadar 12 bin kişi katılım sağladı. Orman yangınlarının verdiği zararı en aza indirmek için tecrübe ve bilgi paylaşımı ile doğru ve etkin teknolojinin kullanılarak, ülkemizin sahip olduğu imkan ve ekipmanların değerlendirilmesi adına çok değerli fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

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Haber-Kamera: Şaduman UNUTMAZ- Gizem KARADAĞ- Celal ATALAY/ ANKARA,