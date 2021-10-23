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BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ - Son Dakika

BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ

23.10.2021 10:39

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla elde ettiği esrar türevi marihuanayı İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan M.K.yakalandı. M.K.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla elde ettiği esrar türevi marihuanayı İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında bulunan M.K.yakalandı. M.K.'nin Silivri'deki ikametinde yapılan aramalarda, 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi, arı kovanlarının içerisine gizlenmiş 4 adet ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K.'nin elde ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul genelinde satışa sunacağı bilgisini aldı. Takip sonucunda şüphelinin, uyuşturucu maddeyi Silivri Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan evinde üreterek 'Torbacı" olarak tabir edilen kişilere dağıtacağı tespit edildi.

Elde edilen bilgiler ışığında, şüpheli M.K.?nın uyuşturucu madde üretimi yaptığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş vaziyette marihuana, 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır marihuana bitkisi, arı kovanlarının içerisine gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu maddenin tartımında kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu maddenin uygun ortamda yetişmesini sağlamak için kullanılan çok sayıda havalandırma, aydınlatma ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

BODRUMU UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞ

Evinin bodrum katını, kullandığı yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemiyle adeta bir seraya dönüştürülen M.K.?nın, deposundaki 650 kök marihuana bitkisinden yaklaşık 97 kilo uyuşturucu madde üretilebileceğini belirlendi.

Evde ve evin çevresinde arama yapan Jandarma ekipleri, bahçede çok sayıda arı kovanı olduğunu fark etti. M.K. uyuşturucu maddeyi üretebilmek ve yakalanmamak için bahçesine arı kovanları yerleştirdiğini ve çevresindeki insanlara bal işiyle uğraştığı görüntüsü vermeye çalıştığını itiraf etti. M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.

BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ
BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAL ÜRETİYORUM DİYEREK ESRAR ÜRETMİŞ - Son Dakika


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