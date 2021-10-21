Üye Girişi
Balıkesir'de "İnci Kitap Kafe" törenle açıldı - Son Dakika

Balıkesir'de "İnci Kitap Kafe" törenle açıldı

21.10.2021 18:11

Balıkesir'de "İnci Kitap Kafe" törenle açıldı Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi tarafından gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak maksadıyla hazırlanan İnci Kitap...

Balıkesir'de "İnci Kitap Kafe" törenle açıldı

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi tarafından gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak maksadıyla hazırlanan İnci Kitap Kafe açıldı. Hasan Ören Pasajındaki Kafe'nin açılışında dualar okunurken, öğrenciler de kitap okudu.

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile oluşturduğu İnci Kitap Kafe'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışta, Kocacami Müezzini İsmail Baydemir Kur'an-ı kerim okurken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua etti. İnci Kitap Kafe'nin açılışı Kaymakam İlyas Memiş, İlim İlim Cemiyeti Teşkilat Müdür Yardımcısı Mücahit Günaydın, Genel Merkez Proje Koordinatörü Şükrü Yurdakök, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube başkanı Sadrettin Küçükkaya tarafından yapıldı. Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya yaptığı konuşmada, açılışa katılanlara teşekkür ederken, Kaymakam İlyas Memiş de, "Kitap Kafe'nin açılışını çok önemsiyorum. Gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırması açısından bu tarz çalışmaları önemli buluyorum. Tarihi önemli başarılarla, önemli isimlerle, kahramanlarla dolu olan milletimizin hem kendisini tanıması, hem kültürümüzü, inancımızı, geleneklerimizi tanıması açısından kitap okumak çok önemli. Kitap Kafe'ni açılışını çok önemsiyorum Katkı sağlayan yöneticilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize, insanımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Teşkilat Müdür Yardımcısı Mücahit Günaydın da, "İlim Yayma Cemiyeti, 1951 yılında gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları için ne yapabiliriz sorusu etrafında birleşmiş 68 vakıf insanının kurduğu bir cemiyettir. Cemiyetimiz, kuruluşunun 4'üncü gününde, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı bir binada 17 öğrenci ile ilk İmam Hatip Okulunu kurdu. Bazen diyorum, o gün 68 güzel insan, cemiyetimizin bugün geldiği noktayı hayal bile edemezdi. İnşallah, Kitap Kafe'nin önümüzdeki dönemlerde Burhaniye'mize hizmet edecek, devletine, milletine hizmet edecek gençlerin yetiştiği bir yer olmasını hayal ediyorum" dedi.

İnci Kitap Kafe de yaklaşık bin 500 kitap yer alırken, öğrenciler de yararlanmayı başladı.

Balıkesir'de İnci Kitap Kafe törenle açıldı
Balıkesir'de İnci Kitap Kafe törenle açıldı
Balıkesir'de İnci Kitap Kafe törenle açıldı
Balıkesir'de İnci Kitap Kafe törenle açıldı

Balıkesir, Burhaniye, Hisarcık, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de 'İnci Kitap Kafe' törenle açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor 17:58 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 17:44 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ziyaretler için benden izin aldı" sözleriyle ilgili konuştu: Parti terbiyemiz böyle Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı 17:39 Eski hakem Deniz Çoban, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın kendisine attığı kısa mesajı paylaştı
Hazal Ergüçlü'nün çıplak fotoğrafı dizi tanıtımına damga vurdu 17:25 Hazal Ergüçlü'nün çıplak fotoğrafı dizi tanıtımına damga vurdu Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar 17:18 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi 16:05 Son Dakika! Esra Hankulu'nun ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 15:54 Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı

Son Dakika Haberleri
18:04 Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş
18:02 Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili konuşan tanıktan tüyler ürperten sözler: Çığlığı, feryat eder gibi yanık bir sesti
17:57 Salmonella virüsü yeniden patlak verdi! Kırmızı soğandan bulaşıyor
17:48 "Müziğin sesini kıs" diyen kadın, çıkan kavga sonucu kocasını öldürdü: O ölmeseydi, ben ölecektim
17:43 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki
17:36 Aydın'da yağış sonrası toprakta oluşan çatlaklar halkı korkuttu
17:34 Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı
17:21 Kentin en işlek sokağında şaşırtan görüntü! Sıraya dizilen vatandaşlar dizi izler gibi kazayı izledi
17:17 Dolar rekor kırdı, sosyal medya adeta yıkıldı! Paylaşımlar "Güler misin, ağlar mısın" cinsinden
16:22 Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü
Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş Erman Toroğlu, MHK'deki Serdar Tatlı istifasının perde arkasını anlattı: Geceye kadar telefon beklemiş         
18:04
"Müziğin sesini kıs" diyen kadın, çıkan kavga sonucu kocasını öldürdü: O ölmeseydi, ben ölecektim         
17:48
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, faiz kararından sonra doların yükselişine çok sert tepki         
17:43
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Tepkilerini dile getiren partililer ayrılma kararı aldı         
17:35
13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı         
17:23
Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü Merkez Bankası faiz kararı sonrası muhalefet liderleri ateş püskürdü         
16:23
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü         
14:10
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 18:17:17. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de "İnci Kitap Kafe" törenle açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement