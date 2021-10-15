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Başkan Büyükakın, "Halkımızla yürekten yüreğe konuşuyoruz" - Son Dakika

Başkan Büyükakın, "Halkımızla yürekten yüreğe konuşuyoruz"

15.10.2021 09:30
Başkan Büyükakın,

Başkan Büyükakın, "Halkımızla yürekten yüreğe konuşuyoruz. Bu bizlerin en kıymetli hazinesidir" dedi

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik'i, Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rumeysa Şen ve yönetimini, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki heyeti makamında ayrı ayrı konuk etti. Tümamiral Ayhan Gedik'in gerçekleştirdiği iadeyi ziyaret için teşekkür eden Başkan Büyükakın, bir kez daha Garnizon Komutanına yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmelerde, "Ekiplerimiz bir taraftan şehrimizi inşa ederken biz de diğer taraftan gönülleri ihya ediyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Kadına ve aileye dair nice kıymetli işe imza atmaya tüm kararlılığımızla devam ediyoruz. Bu ziyaretler vesilesiyle bir kez daha altını çizmek isterim ki; hedefimiz, gayemiz ve derdimiz çocuklarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir hazırlamaktır" dedi.

''KADININ OLDUĞU HER YERE RENK GELİYOR''

Kocaeli Kent Konseyi Ali Korkmaz ve Genel Sekreter Sedat Köse'nin de yer aldığı Kadın Meclisi ile olan görüşmesinde, "Kadının olduğu her yere renk geliyor, huzur ve mutluluk geliyor. Kadınlarımızın yapacağı tüm çalışmalarda yanlarındayız" ifadelerini sarf eden Başkan Büyükakın, "İnanıyorum ki sizlerle birlikte çok güzel çalışmalar ortaya çıkacak. Şimdiye kadar çok emek verdiğinizi de biliyorum. Kentin gelişimine dair kadın meclisimizin ortaya koyacağı katkıyı çok değerli buluyoruz. Özgür bir yapıda olmanız, kent genelinde yapacağınız çalışmalar ve farkındalıklar bizi çok iyi bir noktaya taşıyacak. Sizlere çok güveniyoruz" şeklinde konuştu.

"FARKLI BİR KATKI SUNACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

AB Projeleri başta olmak üzere kendilerine özgün çalışmalarla kent genelinde çok aktif olacaklarını dile getiren Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Rumeysa Şen, "Sadece kadınlarımıza değil toplumun tüm katmanlarına dönük adımlar atacağız. Bu konuda kurduğumuz ekibimiz gerekli tüm fikir ve çalışma prensiplerini belirledi. Adımlarımızı attıkça şehre farklı bir katkı sunacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu. Her platformda ve sahadaki çalışmalarında şeffaf olduklarını ifade eden Başkan Büyükakın, "Halkımızla yürekten yüreğe konuşuyoruz. Bu bizlerin en kıymetli hazinesidir. Vatandaşlarımız da bunu görüyor ve biliyor'' ifadesini kullandı.

"BİZLERE DAHA FAZLA ESER İÇİN HEYECAN VERİYOR"

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve beraberindeki heyetiyle olan görüşmesinde de Başkan Büyükakın, "Ailesi olarak gördüğü mahallelilerin hayatlarına katkı sunmayı en değerli vazife kabul eden kadın muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızı saygı ve seygiyle selamlıyorum. Birlikte iş yapmak, vatandaşımıza hizmetlerimizle dokunmak bizlere daha fazla eser için heyecan veriyor. Kadın muhtarlarımızın kente dokunacak her türlü adımlarını da büyük bir memnuniyetle takip ediyorum" diye konuştu. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Başkan Büyükakın'ın nazik konuk severliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerek Kocaeli için gerekse ülkemiz için çalışmaya devam" ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından tamamlandı.

Kent Konseyi, Ayhan Gedik, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, 'Halkımızla yürekten yüreğe konuşuyoruz' - Son Dakika


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