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Başkan Büyükakın; "Hayvanlara merhamet insan olmanın gereğidir" - Son Dakika

Başkan Büyükakın; "Hayvanlara merhamet insan olmanın gereğidir"

04.10.2021 16:02
Başkan Büyükakın;

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Atalarımız "Yaratilani sev Yaratandan ötürü " sözü ile, dünyamızı paylaştığımız her canlının çok değerli olduğunu bize anlatmıştır. Evlerimizin ve sokaklarımızın bir parçası olan hayvanlara gösterilen merhamet ve saygı insan olmanın bir gereğidir. " dedi

Başkanı Büyükakın mesajında" Kocaeli, doğada yaşayan tüm canlılara verdiği değer ve gösterdiği önemle hayvan dostu bir şehirdir. Hayvan dostlarımıza merhamet ve sevgi ilkesinde olmak bizim inancımızın bir gereği ve medeniyetimizin süregelen bir alışkanlığıdır. 'Canlılara merhamet edene, Allah da merhamet eder; yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet etsin' hadisi şerifi ile sevgili Peygamberimiz hayvanlara olan sevginin ne kadar kutsal olduğunu gözler önüne sermiştir. Mekke'nin fethi sırasında ordunun geçtiği yolda gördüğü köpek ve yavrularının ürkmemesi için yanlarında bir görevli beklettiren Peygamberimiz ayrıca askerlerin başka yönden yürümelerini de sağlamıştır. Bizler de bu hassasiyetle hayvan dostlarımıza değer vermeli, onları doğanın bir parçası olarak görmeliyiz.

Yine Osmanlı döneminde hayvan ve ağaçlar için kurulan vakıflar, kedi ve kuşlar için yapılan köşkler, hayvanları besleyen özel uşaklar, Gurabahane-i Laklakan adı verilen leylek bakımevleri ve niceleri hayvan dostlarımıza ne kadar değer verdiğimizin ispatıdır. Bizim inancımız, bizim medeniyetimiz hiçbir canlıyı dışlamaz. Hayvanlara şiddet uygulanan bir yerde uygarlık geriler, ilkellik baş gösterir. Bir yavru kediyi, minicik bir kuşu, bir küçük köpeği anlamayan, insanı hiç anlayamaz. Onları sevmeyen, insanı hiç sevemez. Hayvanlar için ağzı var dili yok deriz. Bir bakıma doğrudur. Fakat sevgiye zarafetle, dostluğa da sadakatle karşılık verirler. Savunmasız bir canlıya merhamet ve şefkat göstermeyenler, insan ilişkilerinde de vicdanlı davranamazlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde on binlerce sokak hayvanını aşıladık, sağlığına kavuşturduk ve bunların önemli bir bölümünü sahiplendirdik. Kent genelinde mama dağıtımı, beslenme noktaları oluşturma hizmetleri yürütüyoruz. Eğitim çalışmaları ile çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılıyoruz. Şimdi de yapılan bu örnek çalışmalara yenilerini ekliyoruz. 11 ilçe belediyemiz ile imzaladığımız protokol ile Geçici Bakımevinin yeniden yapılandırılmaya gittik. Felçi hayvanlarımıza yürüteçten, takip sistemine kadar farklı çalışmaların olduğu bu yapılanma ile daha fazla hayvan dostlarımıza müdahale ve barınma sağlanarak; sokaklardaki hayvan sayısının düzelmesi, böylelikle sokakta sokak hayvanı şikayetlerinin asgari düzeye indirilmesi amacı başta olmak üzere hayvan dostlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Başkan Büyükakın; Hayvanlara merhamet insan olmanın gereğidir

Kocaeli, Köpek, Mevla, Mekke, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın; 'Hayvanlara merhamet insan olmanın gereğidir' - Son Dakika


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