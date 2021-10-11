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Başkan Kurt asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Başkan Kurt asfalt çalışmalarını denetledi

11.10.2021 13:42
Başkan Kurt asfalt çalışmalarını denetledi

Odunpazarı Belediyesi Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi'nde 37 sokakta yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir süredir yoğun mesai ile devam eden asfalt çalışmasını yerinde incelemek için Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi'ne gitti. Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç ile birlikte, asfalt çalışması yapılan sokakları gezen Başkan Kurt, "Asfalt, yol bakım onarım çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Odunpazarı'nı yaşanabilir bir kent, daha güzel bir Odunpazarı yapmak için canla başla çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesi'nde 37 sokakta yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Birlikçi, Savaş, Çeşmeli, Söğüt, Sümbülcük, Morsümbül, Özge, Saygın, Acarlar, Aydan, Başaklı, Çağlarca, Çameli, Yüzler, Yüzüak, Yaver, Özler, Sevindir, Sevgi, Havacı, Polatlar, Bülbülcük, Barutlu, Tepeli, Sabah, Ertaç, Demirtepe, Özsoy, Ertaylan, Birsen, Cevizli, Gürsevil, Oruçkaptan, Öznurlu, Karaoğlan, Çeşmealtı ve Rodos Sokakları'nda gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında, 2 mahallede de gerçekleştirilen üst yapı çalışması tamamlanmış olacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çalışmaları yerinde görmek ve asfalt çalışmasının yapıldığı sokaklarda incelemelerde bulunmak için Yıldıztepe ve Göztepe Mahallesine gitti. Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Emre Genç ile birlikte, asfalt çalışması yapılan sokakları gezen Başkan Kurt, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"DAHA GÜZEL BİR ODUNPAZARI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Teknik ekipten yapılacak yollar hakkında bilgi alan Başkan Kurt, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam etmesi talimatı verdi. Çalışma esnasında alanda bulunan vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Başkan Kurt, "Asfalt, yol bakım onarım çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz biraz sabretmeleri. Odunpazarı'nı yaşanabilir bir kent, daha güzel bir Odunpazarı yapmak için canla başla çalışmalarımızı devam ettireceğiz Hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Planlanan programlar dâhilinde yaptığımız çalışmalarla tüm yollarımızı daha modern ve

konforlu hale getireceğiz. Ekiplerimiz Yıldıztepe ve Göztepe mahallesinde çalışmalarını tamamlandığında, her iki mahallede de üst yapı çalışması tamamlanacak. Ekiplerimizin iki mahallede de üst yapı çalışması yapması gereken sokak kalmayacak" dedi.

Başkan Kurt asfalt çalışmalarını denetledi

Göztepe Mahallesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Göztepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Kurt asfalt çalışmalarını denetledi - Son Dakika


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