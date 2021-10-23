BBP Edirne Kurucu İl Başkanı Taşyenen, AK Parti'ye üye oldu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Edirne Kurucu İl Başkanı Ogün Taşyenen, AK Parti'ye üye oldu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşyenen'in rozeti AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba tarafından takıldı.

Taşyenen'in üyeliğinin hayırlı olmasını dileyen İba, AK Parti'nin kapısının herkese açık olduğunu belirterek, "Bu mesele sen ben meselesi değil. Bu mesele particilik meselesi değil. Bu mesele vatan meselesi, millet meselesi. İşte bu bilinçle, Cumhurbaşkanımıza destek olmaya niyet eden ve bugün AK Parti'mize üye olan Büyük Birlik Partisi Kurucu Edirne İl Başkanı Ogün Taşyenen kardeşimize hoş geldin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşyenen ise siyasi hayatına AK Parti'de devam etme kararı aldığını belirtti.

AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu aktaran Taşyenen şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye düşmanlarının tek bir yerden emir almışçasına saldırmalarından dolayı mevzunun o parti, bu parti mevzusu olmadığı, devletin ve milletin bekası için Cumhurbaşkanımızın yanında olmamız gerektiğini tüm benliğimle hissettim. Türkiye'de particilikten ziyade artık devlete ve millete sahip çıkma vakti. Bunu da Cumhurbaşkanımızın yanında olarak göstermek gerekiyor. Çünkü 7 düvel bir olarak Cumhurbaşkanımıza saldırıyorsa bütün fertlerin görevi Cumhurbaşkanımızın yanında durmaktır. AK Parti'mizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayım."