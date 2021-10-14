Beypazarı'nda köylülerin pekmez mesaisi başladı - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde bağ bozumu ile toplanan üzümler köylüler tarafından büyük emekle pekmeze dönüştürülüyor.

İlçenin Başören, Bağözü, Hırkatepe, Kozaağaç, Kaplan, Sarıağıl, Kuyucak, Çantırlı ve Aşağıkertil mahallelerinde bağcılık yapılıyor.

Köylüler toplanan üzümleri çeşitli işlemlerden geçirerek pekmez elde ediyor.

Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmetali Dikmenlioğlu, yaptığı açıklamada, üzümlerin köydeki pekmezhanede sıkılarak pekmeze dönüştürüldüğünü söyledi.

Köy sakinlerinden Ethem Yaman ise üzümün pekmeze dönüşmesi için oldukça emek verdiklerini anlatarak, "Üzümleri toplamamızın ardından önce suyunu çıkartırız. Ardından süzerek aldığımız üzüm sularını kaynatmak üzere ocağa koyarız. Üzerine pekmez mayası atarız ve ondan sonra ocakta karıştırırız. Köyümüzün üzümlerini bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok şükür bu yıl verim iyi." dedi.