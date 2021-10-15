Biden'dan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik yasa tasarısına onay - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin temerrüde düşmesini önlemek amacıyla hazırlanan, borç limitinin kısa süreli artırılmasına yönelik tasarıya onay verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisinin onayını alarak masasına gelen tasarıya imza attı.

Biden'ın onayıyla yasalaşan tasarı, borç limitinin 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılmasını öngörüyor. Borç limitinin geçici olarak artırılmasıyla federal hükümetin temerrüde düşmesinin önüne geçilecek.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ülkenin borç limitinin kısa süreli olarak artırılması yönünde geçen hafta anlaşmaya varmıştı.