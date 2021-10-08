Bilime Gönül Verenlerin Dünyası 'Zoonıverse' - Son Dakika

Bilgisayarlara kafa tutan amatör beyinlere ufuk açan bir web sitesiyle tanışacağız.

Amatörler bilim dünyasında yerlerini sağlama almış bilim adamlarının yeni buluşlarına destek veriyor.

Dijital teknoloji ve çığ gibi büyüyen veriler bir yana, halkın içinden yani aramızdan birçok kişi bunca teknolojik ilerlemeye rağmen bilimsel hiçbir eğitim almadan sadece beyin gücü ve bir kaç destekçi platform yardımıyla büyük buluşlara imza atıyor.

Galaxy Zoo platformu bunlardan sadece biri. Aramızdan birçok kişi ne bilgisayarların, ne yapay zeka, ne de bilim adamlarının yıllarca arayıp bulamayacakları verilere evlerinde, bahçelerinde otururken tesadüfen rastladıktan sonra bu buluşlarını kimle, nerede paylaşacaklarını düşünürken başka birileri de onların bu buluşlarını ortak bir platformda toplamak için kafa patlatmış ve Portsmouth ve Oxford Üniversiteleri işbirliği ile başlayıp günden güne büyüyen bir web sitesi doğmuş. İsmi Zooniverse.

8 MİLYON ZİYARETÇİ SİTEYİ ÇÖKERTTİ

Web sitesini ziyaret eden aramızdan kişilerin katkıları 600 milyon civarı sınıflandırmaya eşdeğer ve dijital bir devrimle eşdeğer bu veri toplama fikri de meraklıları için bir çığır açtı.

2007 yılında akademisyenlerin hiç beklemediği bir şey oldu ve Galaxy Zoo hayata geçirildiği an paylaştırıcı bilgisayar ağı çöktü!

İlk on gün içinde 8 milyon kişinin ziyaret ettiği bu web sitesi halk bilimi gibi bir kavramın gelişmesine de ön ayak oldu.

Bilimin ilerlemesi için harıl harıl çalışan bilim adamları, halkın katkılarıyla daha büyük adımlarla daha kısa sürede yol almaya devam edecek gibi görünüyor. Kim derdi ki eğitimsiz ve amatör bir kesim sadece merak ve tutkularıyla bilime bu derecede bir katkıda bulunacak...

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