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BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı - Son Dakika

BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı

15.10.2021 19:21
BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemesi taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'a ulaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemesi taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'a ulaştığı bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Orta Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan ilk uçağın, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tirmiz Havalimanı'na indiği kaydedildi.

Açıklamada, 32 tondan oluşan insani yardımın temel ihtiyaç ürünlerinden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, insani yardımın Tirmiz Havalimanı'ndaki lojistik merkezinde tırlara yüklenerek Termez-Hayratan sınır kontrol noktasından Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentine ulaştırılacağı ifade edildi.

Daha önce BM, Afgan halkına gönderilecek insani yardım malzemeleri yüklü üç uçağın Tirmiz'e uçacağını açıklamıştı.???????

Birleşmiş Milletler, Özbekistan, Afganistan, Orta Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'nin Afganistan'a gönderdiği insani yardım uçağı Özbekistan'a ulaştı - Son Dakika
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