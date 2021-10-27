Bodrum'da Ferhan Şensoy'un büstü açıldı - Son Dakika

MUĞLA'da Bodrum Belediyesi tarafından 31 Ağustos'ta yaşamını yitiren Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu, tiyatrocu, yazar ve şair Ferhan Şensoy'un, ailesinin yaşadığı mahalledeki parka büstü yapıldı. Büstün açılışına katılan Şensoy'un kızı Derya Şensoy gözyaşlarına hakim olamadı.

Bodrum Belediyesi tarafından, tiyatrocu, yazar ve şair Ferhan Şensoy'un, ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na büstü yapıldı. Heykeltıraş Esra Sağlık Şenalp tarafından yapılan büstün açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu katıldı. Törende Derya Şensoy gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Ferhan Şensoy'u ilelebet yaşatmak için buradayız. Büstü yapan Esra Hocam'a teşekkür ediyorum öncelikle. Bodrum'da tarih boyunca sanatın her dalından çok önemli isimleri hep yanı başımızda bulduk. Bu çok önemli, çünkü sanatın olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, demokrasi vardır. 'İnsan bir güzelliğin farkına varamıyorsa, o güzelliği hak etmiyor demektir' demiş Ferhan Şensoy. Bodrum'u seçtiği için Ferhan Şensoy'a teşekkür ederim. Geriş çok önemli bir yer. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki o da bu topraklardan ilham aldı. Yaşamak için burayı seçti. Ferhan Şensoy gibi bir değerin etkinliğinde burada ailesiyle, sevenleriyle bir arada olmak çok önemli, çok duygusal anlar yaşıyorum ben de. Elif Hanım'a ve Derya Şensoy'a çok teşekkür ederim, davetimizi kabul ettiler ve bu etkinlikte bizimle beraber yer aldılar. Hepinize geldiğiniz için ve Ferhan Şensoy'u sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.'BABAM BURAYI ÇOK SEVİYORDU'Emeği geçenlere teşekkür eden Derya Şensoy ise, "Ben buraya ilk geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete burada binmeyi öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Geriş'te çok fazla anım var. Bizim için Geriş'e gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek, onunla vakit geçirebilmek demekti, çünkü turneler bitmiş, sezon kapanmış ve Geriş'e geliyorduk. Babam burayı çok seviyordu. Son zamanlarında da buraya gelmek istiyordu maalesef mümkün olmadı ama bu büstün burada olması o kadar anlamlı ki emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Elif Durdu ve Derya Şensoy ile diğer tüm katılanların duygusal anlar yaşadığı açılış etkinliği helva dağıtımıyla sona erdi.