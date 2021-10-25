Üye Girişi
Bolu'da gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi - Son Dakika

Bolu'da gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi

25.10.2021 09:53
Bolu'da gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi

Bolu'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), kentte görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarına arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi.

Bolu'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), kentte görev yapan ulusal ve yerel medya çalışanlarına arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca 2021'in "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla birçok kurum ve kişiye eğitimler veren Bolu AFAD'ın kent genelindeki çalışmaları devam ediyor.

Afet konusunda farkındalık oluşturmak isteyen kentteki ulusal ve yerel medya çalışanları da eğitim almak için AFAD'a başvurdu.

Bu kapsamda 12 gazeteciye ilk olarak Bolu AFAD Müdürü Cengiz Çavuş gözetiminde eğitmenler tarafından KBRN farkındalık eğitimi verildi ve arama kurtarmada kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.

Eğitmenler, daha sonra afet sonucu enkaz altından yaralı kurtarma sırasında uyulması gereken davranışları ve malzeme kullanımını gazetecilere uygulamalı gösterdi.

Gazeteciler, son olarak Çakmaklar Mahallesi'ndeki off-road alanında kurulan dağcılık istasyonunda temel dağcılık ve tırmanış eğitimi aldı.

Arama Kurtarma, Medya, AFAD, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonunu terk etti 09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonunu terk etti MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu Kanser hastaları için para toplayan Twitch yayıncısı, söz verdiği bağışı yapmayınca ortalık karıştı 09:17 Kanser hastaları için para toplayan Twitch yayıncısı, söz verdiği bağışı yapmayınca ortalık karıştı
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek 09:02 Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor 08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün 07:22 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu 00:36 Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası 23:03 Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası

Son Dakika Haberleri
09:55 Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü
09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonunu terk etti
09:52 Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı
09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu
09:25 Messi ne yapacağını şaşırdı! Sahaya giren taraftar resmen gol yolunu kapattı
09:23 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar
09:21 Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı
08:42 En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı
08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
07:42 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü         
09:55
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak         
09:04
Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek         
08:34
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu         
01:16
Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı         
00:19
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 10:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da gazetecilere arama kurtarma ve dağcılık eğitimi verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement