Burdur'daki trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Burdur'daki trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Burdur'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı.

Burdur'daki trafik kazasında ölen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındı. Burdur'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yağmur Baş'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. Baş'ın yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cenaze, toprağa verilmek üzere Burdur'un Yeşilova ilçesine götürüldü. Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün Ahmet Aydoğan'ın (48) kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın (58) idaresindeki römorklu traktörle çarpışmış, karşı şeride geçen araç, Şenol Özalp'in (54) kullandığı otomobile çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş (47) ile 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Kazada yaralanan baba Bayram ile kızı Yağmur Baş (7) ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

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