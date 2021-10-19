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Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı - Son Dakika

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı

19.10.2021 21:29
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında Fener Rum Patrikhanesi'nde, Patrik Bartholomeos başkanlığında Türkiye'den ve yurt dışından uzmanların katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyon çalışmaları kapsamında Fener Rum Patrikhanesi'nde, Patrik Bartholomeos başkanlığında Türkiye'den ve yurt dışından uzmanların katılımıyla çalıştay düzenlendi.

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan açıklamaya göre, çalıştaya katılmak üzere yurt dışından gelen uzmanlar önce yetimhane binasını ziyaret edip, yapının son durumu hakkında proje ekibinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Patrik Bartholomeos, çalıştayda, programa katılan mimar, mühendis, koruma uzmanı, şehir plancısı, sanat tarihçisi, topoğraf, yatırımcı ve iş adamlarını karşılayarak, yetimhanenin kurtarılması için gösterilen çabalar hakkında bilgi verdi.

Restorasyon projesi koordinatörü Laki Vingas, teknik koordinatör Apostol Poridis, proje danışmanı Prof. Dr. Oğuz Ceylan ve İBB BİMTAŞ ekibi, binanın tarihi ve mimari özellikleri, proje ekibinin girişimleri, yapılan teknik çalışmalar ve kurtarma çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik sonraki adımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Uluslararası, çok paydaşlı projelerin yönetimi konusunda Doç. Dr. Emrah Acar, alınması gereken acil teknik önlemler konusunda ise İnşaat Mühendisi Koray Aydın sunum yaptı.

Sunumlara ilave olarak her biri kendi alanında önemli çalışmalar yürüten bilim adamları ve mimarlar da yaptıkları araştırmalar ve gözlemleri doğrultusunda ahşap yapı kompleksinin kurtarılması için uygulanması gereken çalışma ve teknikler konusunda önerilerini sundu ve katılımcılar arasında kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda tavsiye olarak; binayı ayakta tutmak için acil eylem planına geçilmesi, binanın mimari ve tarihi öğelerini yok etmeden dönüştürmenin yollarının aranması, mirasının korunması, çok işlevli ve ekonomik olarak kısmen bağımsız bir fonksiyon kazandırmak için bir iş planı yapılması ve yönetim modeli seçilmesi, acil önlemlerin alınabilmesi için orta ölçekli finansman aranması ve projeyi teşvik edecek yan faaliyetleri destekleme kararları çıktı.

Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı

Patrik Bartholomeos, Fenerbahçe, Büyükada, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği çalıştayda ele alındı - Son Dakika
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