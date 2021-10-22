Canan Karatay'ı telefonla dolandırdığı öne sürülen şüpheli Muğla'da aynı suçtan yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Armutalan Mahallesi'nde 80 yaşındaki İ.C. kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlarını Turgut Özal Caddesi'nde tanımadığı kişiye verdi.

Dolandırıldığını anlayan İ.C. durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında H.D. ve A.Ç, Adana'da yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Çalışmasını derinleştiren ekipler, iki kişinin daha aynı yöntemle dolandırıcılık yapacağı bilgisine ulaştı.

F.K.K'nin yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aynı yöntemle almak için ilçeye gelen M.K. ve İ.A. da suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.D, A.Ç, M.K. ve İ.A. Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden M.K'nin 2013'te iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öne sürüldü.