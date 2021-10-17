Çankaya'da binalar duvar ressamlarının eserleriyle süslenecek - Son Dakika

Türk duvar ressamlarının eserleri Çankaya'da sokak ve caddelerdeki binaları süsleyecek.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre yarın "Çankaya Duvar Resimleri (Mural) Uygulamaları Projesi" hayata geçirilecek.

Bu kapsamda sanatçılar Hasan Ali Yaldıran, Aybars Yücel, Cem Sonel ve Gökhan Tüfekçi eserlerini Bülten Sokak ile Güvenlik, Tunus ve Kennedy caddelerindeki binalara işleyecek.

Sanatçılar, yarın aynı anda başlayacakları duvar resmi çalışmalarını 25 Ekim'e kadar tamamlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla Çankaya, ulusal ve uluslararası sanatçıların imzasını taşıyan yedi esere kavuşacak.

Çankaya'da daha önce Kolombiyalı sanatçılar tarafından Esat Çankaya Evi duvarına Atatürk portresi, belediye hizmet binasına da Yaşar Kemal ve Gabriel Garcia Marquez çizilmişti. Meksikalı mural sanatçısı Kathrina Rupit de Ayrancı'daki Çiçekli Kız'ı yapmıştı.