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Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

05.10.2021 13:02
Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobillerden orta konsolları sökerek çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Merkez Mahallesi'nde park halindeki iki lüks otomobilin kapılarını açarak orta konsollarını çalan 3 kişiyi tespit etti. Ayrıca şüphelilerin hırsızlık yaparken sahte plaka takarak kullandıkları otomobilin, Ümraniye'de olduğu belirlendi.

Otomobilin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda, Aydın Y. ve Erdem İ. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yabancı uyruklu olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Çekmeköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de lüks otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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