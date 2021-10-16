Cezaevinde aldığı eğitimle kendi işinin patronu oldu - Son Dakika

SİNOP'ta eski hükümlü Murat Kalyoncu (30), ceza infaz kurumunda pastacılık kurslarına katılarak, mesleğini geliştirip, tahliye olduktan sonra devlet desteğiyle pastane açtı ve 8'i kendisi gibi eski hükümlü 40 kişiye istihdam sağladı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, evli ve 1 çocuk babası Murat Kalyoncu, pastanede çalışırken 2014 yılında işlediği suç nedeniyle ceza infaz kurumuna girdi. Kalyoncu, hükümlülerin meslek edindirilmeleri ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu bünyesinde açılan unlu mamuller ve pastacılık bölümüne kaydoldu. Burada eğitim alıp, mesleğini geliştiren Kalyoncu, ceza infaz kurumu bünyesindeki pastanede çalıştı. Aldığı eğitim ve iş tecrübesiyle mesleğini geliştiren Kalyoncu, tahliye olduktan sonra 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurdu. Kalyoncu, devletin sağladığı hibe ile memleketi Sinop'ta pastane açtı. Kalyoncu, ilk açtığı iş yerinde 15 kişiye istihdam sağladı. Devletin sağladığı imkanlarla 4 yıldır kendi işinin patronu olan Kalyoncu, pastanesinin 3'üncü şubesini de açtı. Kalyoncu, şu an 8'i kendisi gibi eski hükümlü 40 kişiye istihdam sağlıyor.

'DEVLETİMİZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI'Murat Kalyoncu, ceza infaz kurumundayken 3 yıl boyunca İş Yurtları Kurumu'nun unlu mamuller bölümünde çalıştığını belirterek, kurumdan çıktıktan sonra devletin sağladığı destekle kendilerine yeni hayat kurduklarını söyledi. Ceza infaz kurumundayken ve tahliyeden sonra devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Kalyoncu, "Bir umutsuzluğun içine düşmüştük; ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Ceza infaz kurumundayken 'Her şey bitti' dediğimizde bize iş imkanı sundular. Orada kendimizi 3 yıl boyunca daha da geliştirdik. Düzenli ve disiplinli çalışmayı öğrendik. Bu kursları alırken, 'Cezamız bitince burada öğrendiklerimizi kendi bildiklerimizin üstüne koyacağız, dışarı çıkacağız, şubelerimizi açacağız, gece gündüz çalışacağız, yanımıza hükümlü arkadaşları alacağız. Bizim gibi umutsuzluğa kapılan diğer arkadaşlarımıza umut kaynağı olacağız' diye planlar yaptık. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda yanımızda 8'i eski hükümlü 40 arkadaşımız çalışıyor. İş yurtlarında çalışmak bize çok şey kattı. Şu anda dükkanımız varsa, iş yurtları sayesinde vardır" dedi. Ceza infaz kurumundaki hükümlülere umutsuzluğa kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Murat Kalyoncu, İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan meslek edindirme ve eğitim faaliyetlerine katılmalarının kendileri için çok faydalı olacağını vurguladı.

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