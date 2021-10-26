Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ikinci kez Galataport İstanbul'da - Son Dakika

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar 29-31 Ekim tarihlerinde, yarışın en kritik dönüş noktası Galataport İstanbul Kapılarının da aralarında olduğu parkurlarda mücadele edecek. İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri, nefes kesen yarışlar eşliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Galataport İstanbul'da yaşayacak.

GALATAPORT İstanbul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak tüm İstanbullularla ve şehrin ziyaretçileriyle birlikte kutluyor. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla Boğaziçi'nde düzenlenecek parkurlarla 29-31 Ekim tarihleri arasında başta spor meraklıları olmak üzere herkese eşsiz bir heyecan ve keyif yaşatacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda 29 Ekim günü Boğaziçi'nde Cumhuriyet Kupası parkuru gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu yarışlar eşliğinde Galataport İstanbul'dan izlenecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak yarışlarda Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) etapları düzenlenecek. Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak Dolmabahçe-Anadolu Hisarı arasındaki parkurda ev sahibi Galataport İstanbul'un bu yıl kendi adıyla iki dönüş kapısı olacak ve parkur sahile yaslanacak. Özel kapak sistemine bağlı dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali sayesinde200 yıl sonra erişime açılan Galataport İstanbul'un sahil şeridinde, meydanlarında ve sokaklarında izleyiciler yarışı yakından izleme fırsatı bulacak ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu görsel şölen eşliğinde kutlayacak.Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Medya Sponsoru olarak NTV ise, yarış boyunca Galataport İstanbul'dan gerçekleşecek canlı bağlantılar ve yarış köyünden yapılacak özel röportajlarla yarışın heyecanını ekrana taşıyacak.

Tarihi yarımada önünde unutulmaz kareler

Galataport İstanbul Kapıları, bu yıl Paket Postanesi ve Rıhtım Meydanı önünde olmak üzere iki lokasyonda konumlanıyor. Galataport İstanbul'un rıhtımında ve meydanlarında binlerce izleyici; eşsiz tarihi yarımada manzarası önünde tasarım harikası teknelerin nefes kesen mücadelesini izleyecek. İstanbul'un dünyaya denizden açılan kapısı Galataport İstanbul, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na verdiği bu istikrarlı destekle deniz turizmine, ülke tanıtımına verdiği önemi bir kez daha göstermiş olacak. Heyecanlı parkurlardaki yarışlar sonunda, dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçı arasında toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Galataport İstanbul, ilklerin projesi

Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na verdikleri desteği önümüzdeki yıllarda da sürdüreceklerini belirtti: "İlklerin projesi, şehrin tarihi limanını canlandıran Galataport İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ikinci kez Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'yla kutlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Geçen yıldan farklı olarak bu yılilk defa 200 yıl sonra erişime açılan sahil şeridimizde, meydanlarımızda ve sokaklarımızda tüm İstanbullular ve şehrin ziyaretçileri ile bu görsel şölene tanıklık edeceğiz. Bu yıl ayrıca yarışlar kapsamında iki kapımız bulunuyor. Galataport İstanbul kapıları, sahamızın Paket Postanesi ve Rıhtım Meydanı arasında kalan bölümü kapsıyor. İstanbul'un ve Boğaz'ın eşsizliğini gözler önüne seren, ülkemizin yurtdışı tanıtımında önemli bir rol oynayan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ev sahipliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları ülkemizde yelken sporunun gelişimi için çok değerli

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere, Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın yelken sporunun ülkemizdeki gelişimine katkısını vurguladı: "2016 yılından bu yana devam eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ana sponsorluğumuz en uzun soluklu spor yatırımlarımızdan birisi. Sponsorluk modelimiz Türkiye'de amatör branşlarda kapsamı ve uzun soluklu olması açısından da ilk olma özelliğine sahip. Türk yelkenciliğini ve yelken sporcularını uluslararası başarılara hazırlamak amacıyla desteklediğimiz Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcularımızdan ülkemizi olimpiyatlarda dördüncü kez temsil eden Ateş ve Deniz Çınar kardeşlerle üçüncü kez temsil eden Alican Kaynar bu yıl Tokyo'da düzenlenen olimpiyatlardan önemli başarılarla döndüler. Türk yelken tarihinde bir ilke imza atarak olimpiyatları ilk onda tamamlayan sporcularımızı Doğuş Grubu olarak Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'ndeki yarışlar öncesinde ve sırasında desteklemenin gururunu yaşadık. Ülkemizde yelken sporunun gelişimine katkı sağlaması açısından çok değerli bulduğum ve cumhuriyet coşkusunu en iyi yansıtan organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışlarına geçtiğimiz yıldan bu yana Galataport İstanbul'un yanı sıra Doğuş Yayın Grubu olarak da medya desteği veriyoruz. Grubumuzun sürdürülebilirlik vizyonuyla da örtüşen yelken alanındaki bu önemli etkinliğin destekçisi olmaktan son derece mutluyuz."

"Kültürlerin buluştuğu noktada, eşsiz bir yarış"

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı hakkında bilgi veren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu yarışla ilgili şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslarası Yat Yarışları Muğla etabının ardından 2. Etabımız yine yeniden iki kıtanın buluştuğu, dünyada eşi benzeri olmayan İstanbul'da gerçekleşecek. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olduğuna inanıyoruz. İddia ediyoruz ki dünyanın en eşsiz parkurunda kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Tüm İstanbulluları bu etkinliği değerli ev sahibimiz Galataport İstanbul'dan konfor, güvenlik ve heyecan içerisinde izlemeye davet ediyoruz. Elinizi uzatsanız yelkenlere dokunabileceğiniz harika bir gün aileniz ile sizleri bekliyor.