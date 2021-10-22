Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü çiftçi Veli Bilen (74) hayatını kaybetti.

Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyünde çiftçilik yapan Veli Bilen traktörle tarlasını sürdürkten sonra eşi Mahmure Bilen (60) ile eve dönmek için yola çıktı. Veli Bilen'in, engebeli yolda kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan Veli Bilen hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmure Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Veli Bilen'in cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.