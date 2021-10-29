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DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

29.10.2021 08:53
DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

KONSER için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'nde sahte PCR testi ile yakalanarak hapse giren Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u, tahliye edildikten sonra ilk uçakla İstanbul'a geldi.

KONSER için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'nde sahte PCR testi ile yakalanarak hapse giren Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra üyesinden 19'u, tahliye edildikten sonra ilk uçakla İstanbul'a geldi. Müzisyenler, aileleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı. Müzisyenler ve aileleri, olay karşısında ilgisiz kaldığını öne sürdükleri Bülent Ersoy'a tepki gösterdi.  Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle akşam saat 21.00 sıralarında Ercan'dan İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında hem gözyaşı hem de tepki vardı.

"RIZKIMIZI KAZANMAYA GİTTİK"Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik" diye konuştu. İzgi, "İki yıldır pandeminden dolayı çalışamıyorduk. Tam iş sezonu açıldı, insanlar işe gitti. 2 buçuk ay orada mahsur kaldılar. Ben yoğun bakımda yattım. 1 ay otelde kaldık. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. İki arkadaşımız dönemedi. Biri pozitif olduğu için orada kaldı diğeri de halen hapiste" dedi.

"BÜLENT HANIM BİZİMLE İLGİLENMEDİ"Bülent Ersoy'a da tepki gösteren Ahmet İzgi şunları söyledi: "Bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. Hiçbir yardımı olmadı. 'Avukat tutacağım' dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. 'Servetimi harcayacağım' dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bizim ailelerimiz hop oturup hop kalktı hasta olduğumuzu duyunca. Biz müzisyeniz. İşimize devam edeceğiz.""Tekrar Bülent Ersoy'un orkestrasında çalacak mısınız?" şeklindeki bir soruya İzgi, "Yok canım. Bülent Ersoy kendine orkestra bulamıyor Türkiye'de. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?" şeklinde yanıt verdi.

"KİM SEBEP OLDUYSA ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"Annesi, babası, eşi ve çocukları tarafından karşılanan kemancı Onur Yırgal ise "Konser için gittik. Tek suçumuz işimize gitmemiz. Bizim adımıza sahte evrak düzenlenmiş. Bizim hiçbir şeyden bilgimiz yok. Sadece 'WhatsApp' üzerinden gönderdikleri bir kağıtla KKTC'ye girişimiz sağlandı. Sonra bu belgenin sahte olduğu öğrenildi. Bizim suçumuz sadece işimize, ekmek paramıza gitmemiz. Başka bir suçumuz yok. Bu olaylara kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

SAHTE PCR TESTİ İLE YAKALANMIŞLARDIBülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise 1.5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaları tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Müzisyenlerden 19'u İstanbul'a gelirken, bir müzisyen ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Bülent Ersoy, PCR Testi, İstanbul, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Son Dakika


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