Diyarbakır Valisi Karaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarları kabul etti.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve temsilen 34 muhtarın katıldığı görüşmede konuşan Vali Karaloğlu, muhtarlığın önemine değindi.

Muhtarlığın vatandaşla devlet arasında, vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Karaloğlu, "Önemli olan demokratik sistemdeki halkanın en ucunda olan muhtarlarla devlet arasındaki ilişkiyi, zinciri sağlam tutmak. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'ın kaybettiği yılları geri alması için ekip olarak gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Elbette bu yolda en büyük yardımcımız da muhtarlar olarak sizlersiniz. İnşallah Diyarbakır'ımızın bugünü, dünden daha iyi, yarını da bugünden daha iyi olacak. Bu yakalamış olduğumuz huzur ve güven ortamını şehrimizde devam ettirdiğimiz müddetçe var olan sorunları çözeriz. Diyarbakır'ın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Hepsini el ele vererek çözeriz."

Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ise Vali Karaloğlu'na yürütülen hizmetlerle ilgili teşekkür ederek, muhtarlar adına çiçek takdim etti.