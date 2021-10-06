Düziçi'nde akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu - Son Dakika

Düziçi Cumhuriyet İlkokulu'nda, öğrencilerin bilgisayar oyunlarına karşı bağımlılığın önlenmesi amacıyla akıl ve zeka oyunları sınıfı kuruldu.

Sınıfın açılış töreninde konuşan Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, akıl ve zeka oyunları sınıfının kurulma amacının öğrencilerin eğlenirken zekalarını geliştirmeleri, zihinlerini açmaları ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi.

Açılışa kaymakam İlhan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cuma Sağır da katıldı.