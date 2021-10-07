Edirne'de Emzirme Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Edirne Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, anne sütünün önemine dikkati çekmek amacıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi ve Uzunköprü Devlet Hastanesinde turuncu temalı etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda hastanelerde kurulan stantlarda bilgilendirme yapılarak, anne ve bebeklere çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, emzirmenin desteklenmesinin, anne sütünün sürekliliğinin sağlanmasının sadece annenin sorumluluğunda olmadığını belirtti.

Doğum sonrası süreçte annenin bedensel ve ruhsal olarak desteklenmesinin önemli olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anne sütü annenin bebeğine vereceği ilk ve en güzel hediyedir, anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını içinde barındıran eşi benzeri olmayan bir kaynaktır. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncini arttırır, bebeğin beden ve zeka gelişimini hızlandırır ve böylece bebeklerimiz hayata daha sağlıklı başlayabilmektedir."