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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

27.10.2021 16:46
Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, minik öğrencilerin hazırladıkları gösterileri izleyerek, çocukların Cumhuriyet Bayramı heyecanına ortak oldu. Gürkan ve Selim ayrıca kreşin bahçesine Cumhuriyet Bayramı anısına fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, 3-6 yaş arasındaki çocukların kreşte kaliteli bir hizmet aldığını belirtti.

Selim'e teşekkür eden Gürkan, "Burası gerçek anlamda bir eğitim yuvası oldu. Cumhuriyetimizin 98. yılında açılmasının da ayrı bir anlamı var. Değerli ağamız Seyfettin Selim'e Edirne'mizin çocuklarına, ülkemizin çocuklarına yapmış olduğu bu hizmet için, bu katkı için Edirne halkı adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selim de kente güzel bir eser kazandırdığı için mutlu olduğunu ve kreşe olan desteğinin her zaman devam edeceğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet ilk olarak AK Parti İpsala İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda, çalışmalar değerlendirildi.

AK Parti heyeti daha sonra MHP İpsala İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Göktaş'tan Üsteğmen Akar'a başarı belgesi

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yavuz Akar'a başarılı çalışmalarından dolayı belge verdi.

Kaymakam Göktaş, Akar'ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Enez'de özellikle yasadışı kaçakçılık olaylarında başarılı bir çalışma sergileyen başta İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yavuz Akar ve kolluk kuvvetlerimizi kutluyorum. Kendilerini bu belge ile taltif ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üsteğmen Akar da Göktaş'a teşekkür etti.

Çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelindeki çöp konteynerleri yerlerinde yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, rutin olarak gerçekleştirilen dezenfekte işlemiyle kötü koku, bakteri ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi hedeflendiği belirtildi.

Temiz bir çevre için çalışmaların aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, çöp konteynerlerini yerlerinde yıkama ve dezenfekte çalışmaları Fatih Mahallesi'nde devam etti. Edirne Belediyesi, çöp konteynerlerini ekonomik ve etkin bir şekilde temizliğini yaparak, görüntü kirliliği, koku, bakteri ve haşere oluşumunu engellemeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Cumhuriyet, Kırkpınar, Edirne, Selim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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