Ege Rallisi yağmur altında başladı - Son Dakika

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı olan Ege Rallisi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde start aldı.

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen ve 76 ekibin boy gösterdiği rallinin startını Euphoria Aegean Resort Hotel önünde Seferihisar Kaymakamı Naci Aktaş verdi.

Rallinin ilk gününde ekipler, yağmurlu havada "Beyler" özel etabını turladı.

Aralarında çocukların da olduğunu çok sayıda vatandaş, yarışı takip etti.

Yarın son bulacak Ege Rallisi'nde 104 kilometresi özel etap olmak üzere 254 kilometre koşulacak.

Seferihisar pazar yerinin servis alanı olarak kullanılacağı rallide ekipler, "Beyler" özel etabını iki kez geçtikten sonra saat 18.15'ten itibaren günü kapalı parkta noktalayacak.

Ekipler, rallinin ikinci gününde ise Çatalca, Maden, Gödence mahallelerinin içinde olduğu ve ikişer kez geçecekleri Zafer Vatansever, Euphoria Aegean ve Egemot etaplarında yarışacak.

Organizasyon, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'na puan verecek.