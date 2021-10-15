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Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

15.10.2021 16:42

Son dakika haberleri: - Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Yunanistan'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar birçok kentte sele neden olurken, Eğriboz Adası'nda meydana gelen selde 70 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

- Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ATİNA - Yunanistan'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar birçok kentte sele neden olurken, Eğriboz Adası'nda meydana gelen selde 70 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Günlerdir şiddetli yağışların etkili olduğu Yunanistan'da başkent Atina'nın da dahil olduğu birçok kentte ve adada sel felaketi meydana gelmiş, sel suları ile mücadele eden Atina'da yüzlerce ev ve yol sular altında kalmıştı. Şiddetli yağışlar sonucu 10 Ekim'de sel felaketinin meydana geldiği Eğriboz Adası'nda ise altyapıda büyük hasar meydana gelmişti. Çok sayıda evi su basarken, elektrik direklerinin devrilmesi sonucu yollar kapanmış, suyun çekildiği yerlerde ise geride büyük miktarda çamur kalmıştı. Selin etkisinin halen devam ettiği Eğriboz Adası'nda aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Yunan itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, adada sürülerini korumak için evinden çıkmasının ardından perşembe günü geç saatlerden beri kayıp olan 70 yaşındaki çiftçinin aracının sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, kurtarma ekiplerinin çiftçinin cansız bedenini nehir yatağında bulduğu kaydedildi.

Korfu Adası da sel sularına teslim oldu

Yunanistan'ın Korfu Adası yetkilileri de nehirlerin taşması nedeniyle meydana gelen selde birçok evin sular altında kaldığını, çiftlik hayvanlarının boğularak telef olduğunu ve toprak kaymaları nedeniyle ada genelinde yolların ulaşıma kapandığını aktardı.

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Teşkilatı Başkanı Profesör Efthymios Lekkas yaptığı açıklamada, Doğu Attika bölgesinde yer alan Kryoneri ve Acharnes bölgelerinden başlayarak ülkenin güneyine doğru devam eden Kifissos Nehri havzasına dün 30 milyon ton su eklendiğini kaydetti. Lekkas, "Yaşanan bu olayların eşi benzeri yok. Kimin suçlanıp kimin suçlanmayacağına odaklanmış durumdayız ve bu noktada çabalarımız tükeniyor. Yeni bir aşamadayız, iklim krizi aşamasında ve yeni düzenlemelere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Atina'da okullar ve kamu hizmet binaları kapatıldı

Başkent Atina'da sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinin ardından harekete geçen yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde okullar ve kamu hizmet binalarının kapatıldığı özel sektör çalışanlarına evden çalışmalarının tavsiye edildiği belirtildi. Yunanistan Sivil Savunma yetkilileri ise, dün yalnızca Atina'da selden etkilenen vatandaşları

kurtarmak ve binaların sular altında kalan bölümlerinden su pompalamak için itfaiye ekiplerinin bin 400'den fazla ihbara sevk edildiğini açıkladı.

Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yunanistan, İtfaiye, Ekim, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Eğriboz Adası'nda sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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